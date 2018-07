Aramayo en contra de “toque de queda” a menores planteada por Donayre

La congresista Alejandra Aramayo se mostró en contra de la propuesta de implantar un “toque de queda” contra menores de edad, que los prohibiría de estar en la vía pública luego de las 10 de la noche. Edwin Donayre es el impulsor de esta iniciativa.

La fujimorista explicó que imponer autoridad en los hogares es responsabilidad de los padres y no del Estado como ha sido planteado.

Aramayo comentó que la propuesta del congresista Donayre (Alianza Para el Progreso) puede tener una buena intención de fondo, pero no quiere decir que la medida ayudará a que los padres recuperen el liderazgo en el ámbito familiar.

“La preocupación de Edwin Donayre es que los padres tienen que recuperar el liderazgo en la familia, pero eso no pasa por plantear un ‘toque de queda’. No podemos delegar al Estado lo que no podemos hacer en casa”, comentó, en conversación con la Agencia Andina.

Al comentar la iniciativa, Alejandra Aramayo explicó que la propuesta del congresista Donayre fue motivada por su formación militar, dónde la disciplina y la imposición de los principios de autoridad son más rigurosos que en la vida civil.

Recordemos que esta semana el congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre, defendió su controvertida propuesta que plantea que los menores de 17 años no puedan salir a las calles a partir de las 10 de la noche.

En la lógica del parlamentario, se busca proteger a los jóvenes de asaltos, ataques, violaciones sexuales y “otros riesgos de la noche”. Además, y en esa misma línea, afirmó que su proyecto reducirá el embarazo adolescente.