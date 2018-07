Edwin Donayre renunciaría a APP por actos infraternos

El polémico congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre, que volvió a ser noticia luego de proponer una ley que impida a los jóvenes menores de 18 años estar en las calles pasado las 10 de la noche, saldría de su bancada por diferencias con algunos miembros de ese grupo parlamentario.

En entrevista para el semanario Hildebrandt en sus trece, Donayre aseguró que no está a gusto en APP y espera una conversación con César Acuña para tomar una decisión. “Yo voy a renunciar a APP después de escuchar al señor Acuña. Quiero escuchar qué acciones correctivas va a tomar con esa gente (en referencia a algunos miembros de la bancada de APP). De verdad, no estoy cómodo”, dijo Donayre.

Uno de los hechos que incomodó a Edwin Donaye fue el que provocó su visita al Lugar de la Memoria (LUM) y la posterior difusión de un video editado en la que denunció apología al terrorismo. Esto fue repudiado por unos parlamentarios que incluía a Marisol Espinoza, compañera de bancada.

Ante la consulta si tras su salida de Alianza para el Progreso iría a las filas de Fuerza Popular, Edwin Donayre no dio una respuesta certera, solo dijo que coincide en algunos temas con ellos. “Le he enviado una carta al señor Acuña, quien hasta ahora no me ha respondido. Yo le he solicitado una nueva reunión para manifestarle mi incomodidad… Estos actos infranternos me incomodan y no necesito de ningún partido”, aseveró el parlamentario.