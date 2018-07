Desde Adentro

PERUANOS LE PUSIERON 06, SEGÚN DATUM

Congreso jalado

Una nota desaprobatoria de 06 otorgó la ciudadanía al Parlamento, cuyo presidente, Luis Galarreta, tiene el 75% de desaprobación, revela la última encuesta de Datum. Además, el 73% de los consultados respondió que Fuerza Popular no debe volver a presidir la Mesa Directiva. Solo el 12% respaldó esa posibilidad. ¿Escucharán la voz del pueblo?

LEGISLADORA ARAMAYO NO ACEPTA CRÍTICAS

Terquedad fujimorista

Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular, se resiste a admitir que el masivo rechazo al Parlamento sea a la mayoría fujimorista, porque en la Mesa Directiva hay miembros de otras bancadas. Pero deslizó: “¿Qué preferirían? ¿Que presidan los criticones, los opositores, o que sea una mesa íntegramente de Fuerza Popular?”. ¿Querrán ir solos?

POR OBRAS EN TRAMO 4 DE INTEROCEÁNICA SUR

Estado perdió US$ 37 millones

La Contraloría detectó un perjuicio para el Estado de cerca de US$ 37 millones y más de 1 millón 608 soles por irregularidades en la construcción del tramo 4 de la Interoceánica Sur. El organismo de control ha identificado como presuntos responsables a 32 funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran.

RETIRAN A TECNÓCRATA ALEJANDRO AFUSO

Sorpresivo cambio en Innóvate

En forma sorpresiva, el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, retiró de la presidencia de Innóvate Perú al doctor en Ingeniería de Investigación de procesos, Alejandro Afuso. Fuentes de Produce señalan que lo habrían cambiado porque se opuso a que designen a dedo a sus colaboradores. En su reemplazo fue nombrado Luis Mesías Changa, hasta hace unos días funcionario del Mincetur.

DENUNCIA CONGRESISTA FORONDA

Corrupción en Diresa Callao

Durante su presentación en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción en el Callao, el titular de la Dirección Regional de Salud, Aldo Lama, no supo responder a las preguntas de María Elena Foronda. Dijo que solo veía la política de salud y que lo administrativo no era su función, por lo que no es responsable de los actos de corrupción ni de la pérdida de equipos hospitalarios por más de S/ 11 millones.

JNE CONFIRMA EXCLUSIÓN

Sentenciados no pueden postular

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de las inscripciones de dos candidatos a alcaldías distritales en Piura y La Libertad, pues ambos tienen sentencias firmes por delitos dolosos. De esta manera, estableció un precedente para casos similares con motivo de las elecciones de octubre próximo.