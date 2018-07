Desmienten reunión de ministro Alfaro con Castillo por huelga de maestros

Fuentes del ministerio de Educación desmintieron al dirigente de los docentes en huelga, Pedro Castillo, quien señaló que había aceptado dialogar hoy con funcionarios de la Presidencial del Consejo de Ministros y con el titular del sector, Daniel Alfaro.

Por el contrario, según la información de las fuentes del Minedu, el portafolio que dirige Alfaro mantiene su decisión firme de no dialogar con los docentes en huelga, que integran algunos de los sute regionales, mientras mantengan su medida de fuerza.

En tanto, el Sutep que lidera Alfredo Velásquez, espera una respuesta del ministro de Educación en relación a si aceptará o no el arbitraje, luego de que no prosperara la conciliación sobre su pliego.

Velásquez explicó que, en el marco de la negociaciones con el Minedu fracasó la etapa de diálogo y, por lo tanto, corresponde ir al arbitraje.

“Si el Minedu no acepta, iremos a la huelga”, dijo.

El dirigente agregó que trabajan en la instalación de un Comité de Alto Nivel para abordar la política de remuneración en el magisterio rumbo al bicentenario.