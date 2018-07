“Proliferación de candidatos impide ver sus antecedentes”

¿Cómo ve actualmente el panorama electoral?

Hay un primer dato que es muy importante a considerar, y es que esta va a ser una elección bastante corta para la campaña electoral. Tenemos 113 mil candidatos a nivel nacional, son más o menos 14 mil listas; en el caso de La Libertad son 17 listas para el gobierno regional, pero en total son unas 700 las que se han inscrito. Esto va a generar una dificultad. Primero para que los organismos electorales puedan chequear si es que en las hojas de vida se está diciendo la verdad. Si es que se cumplen todos los requisitos para postular. Va a dificultar que el ciudadano se entere de los nombres de todos los candidatos, pero sobre todo de sus antecedentes, de sus propuestas y de quiénes financian sus campañas.

¿Esta enorme cantidad de listas va a fortalecer la democracia o, por el contrario, la debilita?

Esta fragmentación exacerbada que tenemos y que se viene incrementando, lo que revela es la fragilidad de nuestra democracia, lo que revela es que no tenemos organizaciones políticas sólidas. Los partidos políticos, los movimientos regionales, no tienen la solidez que se necesita para que nuestra democracia tenga calidad; de lo contrario no existiría esa proliferación de listas.

Pero hay organizaciones políticas que nacen solo por la coyuntura.

En la mayoría de casos es así. Se forman organizaciones locales o regionales que surgen para determinada elección y luego desaparecen. Aunque mantengan la inscripción, dejan de hacer actividad. Ocurre también con los partidos políticos: muchos de ellos son vientre de alquiler, son el nombre inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que cada cuatro años aparece y ofrece ese nombre del partido a alguna persona que busca ser candidato y no tiene partido.

¿Se necesita una verdadera ley de partidos políticos que impida la proliferación de listas y por consiguiente la fragmentación del voto?

Necesitamos una reforma política que debe abarcar, entre otros aspectos: que las organizaciones políticas tengan una vida regular, que no sean solo para época electoral; que funcionen de manera democrática en su interior, es decir que la selección de los candidatos no sea una decisión del presidente del partido o de la cúpula, sino elecciones internas transparentes dirigidas por la ONPE, el JNE y el Reniec. Pues en muchos casos tenemos una ficción de democracia al interior de los partidos. En tercer lugar, los partidos no deben aceptar candidatos con antecedentes judiciales o investigaciones fiscales por delitos de corrupción, terrorismo, violación sexual, lavado de activos o narcotráfico.

La ley dice que la sentencia debe estar ejecutoriada y consentida para impedir la postulación de un candidato.

Desde mi punto de vista, debe irse más arriba y plantear que la exigencia sea a partir de una acusación fiscal. Hay candidatos que tienen prisión preventiva, sentencia en primera instancia y pueden postular. Mi opinión es que esas personas no deberían candidatear en casos de delitos de extrema gravedad como dije anteriormente. Otro punto importante que debe tocar una ley de reforma política es que los partidos transparenten su financiamiento. No podemos aceptar que las organizaciones no nos digan cómo financian sus campañas, y lamentablemente el Congreso les ha dado esa potestad, pues ha dicho que podrán informar de los gastos de campaña cuando los candidatos electos hayan recibido sus credenciales, cuando todo haya terminado. Va a ocurrir, estoy seguro, que el 2019 tengamos alcaldes y gobernadores que nunca hayan dicho de dónde sacaron el dinero para su campaña electoral. La reforma política tiene que abordar todos esos temas con urgencia.

El dinero sucio ya ha ingresado en los partidos políticos, hay investigaciones fiscales en proceso, ¿qué tan peligroso es para la democracia el dinero proveniente del lavado de activos?

La corrupción es el principal problema para la democracia en el Perú, sin ninguna duda. Esto porque ha penetrado las más altas esferas de la política, ha penetrado la política nacional, la política regional, provincial y distrital; ha penetrado la política en partidos de izquierda y de derecha. Es un peligro para la existencia del Estado. De ahí la necesidad de luchar frontalmente contra esta lacra venga de donde venga, sin darle tregua.