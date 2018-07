Elidio Espinoza acepta que su movimiento carece de cuadros dirigenciales

El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, aceptó lo que en campaña negaba: que el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez (MRDSH), que le permitió llegar al sillón edil, carece de cuadros dirigenciales.

Además, defendió a su candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Raúl Rodríguez Marcelo, y al del Gobierno Regional de La Libertad, Julio Miyamoto Saito. El primero estuvo en varias agrupaciones políticas tentando un cargo de elección popular, mientras el segundo llegó al consejo regional por Alianza Para el Progreso (APP), del que después se apartó en medio de críticas.

“¿Qué significa independencia política? No es transfuguismo ni mal ejemplo porque Rodríguez Marcelo no está inscrito en una agrupación, sino que es convocado. Justamente las personas que no están afiliadas a los partidos o movimientos son convocadas. Mire el gabinete del presidente Martín Vizcarra, actualmente, no todos son del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK)”, justificó Espinoza, agregando que a su entender, tanto Rodríguez Marcelo como Miyamoto son buenos cuadros.

Respecto a la falta de cuadros partidarios en el MRDSH, el burgomaestre justificó el hecho diciendo que es un movimiento nuevo que recién ha cumplido 5 años.

“Nuestros cuadros se están formando. ¿Qué agrupación nació en Trujillo? La agrupación política que tiene más de 80 años (en referencia al APRA), cuántas generaciones. Y sus alumnos, el partido más millonario (refiriéndose a APP), nació acá. Y después de eso nacieron otros movimientos: Súmate, el nuestro (MRDSH), al clamor popular. Y ahí están los jóvenes, las mujeres y las personas con la experiencia”, enfatizó.

Espinoza aclaró que cada agrupación política cuando nace, nace así, sin cuadros. “Nadie nace y de frente tiene todos los cuadros”, acotó.