Jorge Lanata: “En países como los nuestros, la libertad de prensa es solo un valor relativo”

El periodista argentino Jorge Lanata estará este martes en Lima para asistir a un conversatorio (organizado por la Universidad Ricardo Palma). Conversó con La República sobre diversos temas: Lava Jato, el futuro de los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, Venezuela, la izquierda, Argentina y el feminismo.

Ha dicho que la corrupción es como el aire acondicionado: hace ruido, pero uno se termina acostumbrando. ¿Nos hemos acostumbrado en América Latina a la corrupción? ¿Nos parece normal o, peor aún, tolerable?

Yo creo que sí, que de cierta manera naturalizamos la corrupción, o un alto nivel de ella. Una frase muy argentina, dice “roba pero hace...".

Acá también la usamos.

Claro. Damos por descontado que van a robar y, frente a eso, que parece un destino inevitable, al menos pedimos algo a cambio. Esto tiene que ver también con el hecho de que en nuestros países la ley es dual: es una para los más favorecidos, otra para los menos. Hay gente que, por una situación social-económica, nunca irá a la cárcel, salvo excepciones. Otros van siempre.

Con Lava Jato sí hemos visto a poderosos ir a la cárcel. ¿No es una excepción?

Es cierto. Habrá que analizar, cuando el tiempo pase, cuáles son los efectos. La primera comparación que uno tiende a hacer con Lava Jato es el ‘mani pulite’ (manos limpias), donde hubo más de dos mil personas detenidas y, literalmente, desaparecieron tres partidos políticos que eran muy importantes. Pero después de eso llegó una derecha bastante ultra con Berlusconi. Habrá que ver si después de esta operación de limpieza todo sigue como siempre, si solo cambian pequeñas cosas.

¿Cómo ve la situación de la libertad de prensa en la región?

En países como los nuestros, la libertad de prensa es solo un valor relativo porque hay un tercio de gente por debajo de los niveles de pobreza. Esa gente no tiene libertad de prensa porque ni tiene libertad para comer. Así entendido, la libertad de prensa es un valor de para una parte de la población.

Lo planteo así: ¿cómo analiza la situación del periodismo latinoamericano?

Voy a hablar de Argentina, aunque creo que se puede extender a otros lugares. No es un buen momento del periodismo. Sí es un momento histórico muy interesante, desde luego. La aparición de Internet es, en la historia del mundo, como la aparición de la imprenta: increíblemente democratizador y renovador. Internet nos obliga a redefinir conceptualmente los medios. Hoy seguimos haciendo diarios del siglo XIX en el siglo XXI. Nuestra manera de pensar el diario, con el titular, la bajada, es vieja. Los diarios no han acertado en cómo reformularse en el mundo digital.

¿Se adaptarán?

Van a terminar reformulándose. No sé si el formato diario –entendido como algo que solo lleva texto– va a permanecer. Yo creo que todos los formatos se van a mezclar en uno solo, o quizás en más de uno, pero sí me parece que todo está por hacerse. Desde ese punto de vista, es un gran momento experimental como nunca lo hubo.

¿Cómo cree que Internet afecta a la calidad periodística?

Ese tema me preocupa. Internet, con todo lo bueno que trae, tiene algo terrible: que es un concepto más capitalista que el peor de los capitalismos del siglo XVII. Hay un ‘hipercapitalismo’ en donde lo único que importa es el número, y nada más.

¿El click?

Si tienes una noticia que dice que el primer ministro se acostó con un cerdo y abajo hay otra que dice que el primer ministro fue a la reunión de la OTAN…

¿Gana el cerdo?

Nadie va a leer la noticia de la OTAN y todos van a leer la del cerdo. Ese es un problema porque en el criterio de edición terminar primando únicamente el ‘clickeo’ y eso está deformando completamente a los medios. Lo importante es que la gente ‘clickee’ y no la información.

He leído varias declaraciones suyas sobre los populismos. ¿Los gobiernos populistas son un peligro?

Y sí, porque son una reformulación de lo que fueron los gobiernos fascistas durante los años cuarenta del siglo XX. No hay mucha diferencia entre lo que era el fascismo clásico y el populismo de hoy. El populismo, hoy, es una especie de fascismo tecnológico, pero la mecánica de hacer política es muy parecida: hay un líder que prefiere que nadie piense y que sea él el que piense por todos y hay un enemigo -casi teórico pero indispensable– para que el líder pueda unir a su gente. Hay mucha demagogia y la prensa se transforma en el enemigo.

La idea del populismo como una frontera antagónica entre el líder y el enemigo es de Ernesto Laclau...

Claro, claro. Laclau era de algún modo el filósofo de cabecera de los Kirchner, ¿no?

¿Diría que los populismos han encontrado en la prensa a su enemigo de manual?

Porque somos el enemigo menos peligroso. Pelearse con el poder económico o algún sector productivo sí podría generar problemas. Si un gobierno se pelea con la prensa, casi ni tiene consecuencias. De hecho, hay lugares en donde la prensa ha desaparecido y la gente la ha reemplazado con Twitter. Lo que hay es una prensa controlada y todo lo demás se cerró.

Me ha hecho recordar su frase sobre Twitter: que es la puerta de un baño público.

Sí, pero ahí tenemos la culpa nosotros, porque los medios tradicionales les damos a las redes más importancia de la que tienen. Piensa en esta escena: un conductor de noticiero con un millón de personas de audiencia hablando de un tuit de alguien con cincuenta seguidores. Le das a ese tipo un millón de personas de audiencia y, encima, lo anuncias como si representara la opinión de todos. Profesionalmente es una locura, un delirio. Hay algo que hace que todo sea peor: el anonimato. Las redes son un medio. Esta boludez que dice Google de que son distribuidores de información es mentira.

Sí la distribuyen.

Y también la priorizan, editan y venden publicidad en función de esa edición, o sea, la comercializan. Son evidentemente un medio de comunicación. Lo que pasa es que no quieren hacerse cargo de la responsabilidad que supone ser un medio. Así como un diario no puede publicar anónimos todo el tiempo porque nadie lo tomaría en serio, Internet va a tener que replantearse, en algún momento, lo del anonimato. Esto de la piedra en la multitud a veces no tiene efectos terribles y otras sí. Internet es un medio y yo tengo derecho a saber si quien habla conmigo no es @madreteresa sino Jorge Videla.

O Cristina Kirchner.

O Cristina Kirchner.

¿Cómo sería una entrevista suya con ella?

Soy periodista. Si se me aparece el diablo, lo entrevisto. Nada mejor que una nota con el diablo, sería muy interesante. Con esto quiero decir que le haría preguntas, me encantaría. En las entrevistas que ella dio le daban a conocer las preguntas con anticipación. Yo no trabajo así, me parece una vergüenza.

¿Qué piensa del gobierno de Mauricio Macri? Vi la entrevista que le hizo hace un par de semanas. ¿Esperaba más de su gestión? ¿Se siente satisfecho?

El último año, a medida que el gobierno fue aumentando sus errores, empecé a tener una postura más crítica hacia Macri. Este es un momento muy particular: haber llegado al Fondo Monetario Internacional demuestra el fracaso de su plan económico. Especuló con que el país estaba mejor de lo que estaba, pero estaba realmente mal. No se lo contó a la gente y eso fue un error y hoy se está sufriendo eso.

Usted es muy crítico de la izquierda y de su posición frente a Nicolás Maduro. ¿La izquierda se comporta con cinismo frente al caso venezolano?

Yo creo, primero, que el gobierno de Maduro no es de izquierda. Es una especie de género nuevo, que se podría llamar ‘democracia autoritaria militar’. Eso no es de izquierda ni de derecha, es lo que es. Venezuela es indefendible. O sea, no puedo pensar que una persona que se considere progresista pueda defender a un gobierno como el de Maduro, o como lo fue el de Hugo Chávez. Es una locura. Venezuela es un proceso anacrónico, que va a terminar instalándose como lo hizo Cuba en un momento por el desinterés de los demás países latinoamericanos, que no se animaron a intervenir realmente. Un poco por demagogia y cobardía, la OEA no se tomó en serio medidas más fuertes.

¿Cómo se define políticamente usted?

La otra vez encontré una vieja nota que me hicieron hace unos 30 años y sigo pensando lo mismo: soy un liberal de izquierda. Liberal porque creo en el individuo frente al Estado y de izquierda porque lo que veo alrededor no da para ser conservador. Es imposible querer conservar esto. Ahora, hay que tratar de conciliar las dos cosas. Camus decía que había una opción que, en el fondo, era falsa: que nos daban a elegir entre justicia y libertad. Y no es que para comer deba callarme la boca. Tenemos que tratar de que justicia y libertad caminen juntas. Estoy en contra de cualquier dictadura. La democracia, a pesar de todo, es el único sistema que puede funcionar.

En su columna “Feminismo y cambio de época” desarrolla la idea de que la sociedad sobreactúa su corrección política al punto de volverse tan autoritaria como el machismo que busca combatir. ¿Piensa que hay un feminismo autoritario?

Sí, sin duda. Primero, nadie puede estar en contra de que los hombres y las mujeres ganen lo mismo, sería un imbécil. Está claro que la situación de las mujeres, históricamente, ha sido desventajosa y está bien que se corrija. Ahora, como pasa en todo movimiento pendular, hay un sector ultra del feminismo. Se reivindica a teóricas del feminismo de los 70, como la que escribió el manifiesto SCUM, y la mina propone cámaras de gas a los hombres. En estos años hay un movimiento de supuesta corrección política que me resulta muy molesto y que, en el fondo, es increíblemente autoritario.

¿En qué sentido?

Yo reivindico mi capacidad de pensar porque soy una persona y no tengo que estar de acuerdo con el discurso de todos . Y en todo caso, reivindico mi derecho a equivocarme. Mira este tema del lenguaje inclusivo: se han hecho palabras que no se pueden pronunciar y, que yo sepa, es básico que el lenguaje pueda transmitirse. Con lo del movimiento #MeToo hay tipos que, no tengo dudas, son culpables y en ese caso hay que hacer las denuncias judiciales. Pero que venga alguien a decir que en 1942 un tipo le cogió el culo y le arruine la carrera para siempre, es muy fuerte. Es obvio que no hay que tocarle el culo a nadie que no quiera, pero eso destapa una caza de brujas en la que se puede mezclar de todo: venganzas personales, denuncias falsas. Hay que buscar algún tipo de equilibrio. No puede ser que un asesinato prescriba a los diez años y un supuesto abuso, supuesto, tenga perpetua.

¿Es cierto que descubrió hace poco que es adoptado?

Sí, hace dos años.

¿Cómo se procesa algo así?

Es imposible procesarlo. Al principio me asombré de mi propia vida –yo he tenido una vida muy extraña– pero lo que decidí sobre eso fue seguir. No tuve esa cosa de querer buscar, como cuando te pasa algo así en la adolescencia. Yo no tengo nada más que buscar, camino para adelante. El pasado que me construyó ya operó en mí hace mucho. Igual me asombró, fue conmovedor.

Su carrera es larga. ¿Se arrepiente de algo?

Seguro que sí, de millones de cosas. De eso se trata. Uno tiene éxito cuando aprende que el fracaso no significa nada. Yo he tenido de todo, afortunadamente más éxitos que fracasos, pero no cambiaría nada si fuera al revés tampoco.

Usted ha escrito de varios temas. Por ejemplo, sobre trasplantes. Fue uno de los protagonistas del primer trasplante cruzado en Latinoamérica.

Eso fue intenso también.

¿Pero cómo elige sobre qué temas escribe?

Nada, por desesperación. En general, estoy todo el tiempo pensando ‘¿y ahora qué hago?’, ‘¿qué mierda escribo?’’. Al final, algo sale.

¿Por descarte?

Sí (risas).