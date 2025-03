Pedido de rectificación de Jaime Baertl Gómez

21 de marzo de 2025

Sr. Gustavo Mohme Seminario

Director del Diario La República

De mi consideración:

Por medio de la presente carta notarial deseo dejar constancia de mi total rechazo a las reiteradas afirmaciones falsas de la periodista Paola Ugaz en la respuesta que da a mi carta notarial enviada a usted el 28 de febrero pasado y publicada en su diario en su edición impresa el domingo 16 de marzo. Es llamativa la demora de dos semanas en publicar mi carta y además observar que el día que se publica la misma viene con la respuesta de la Sra. Ugaz. Lo correcto no es que La Republica le dé a la Sra. Ugaz dos semanas para preparar su defensa mediante un intento fallido de respuesta, sino que debería hacer un fact check de lo que publica. Me queda claro que, si lo hace en serio y con responsabilidad, no la dejaría publicar sus artículos, ya que estos están llenos de calumnias, difamaciones, mentiras y afirmaciones sin sustento y sin pruebas.

Desconozco los motivos por los que la Sra. Ugaz ha desarrollado una campaña difamatoria en mi contra, pero lo cierto es que sus publicaciones y ahora su respuesta a mi anterior carta notarial, evidencian que miente intencional y reiteradamente, distorsionando la realidad para no tener que admitir que miente. Como sacerdote puedo perdonar sus reiteradas ofensas, pero también me debo a la verdad y eso me obliga, llegado un momento, a hacer todo lo que sea necesario para demostrar con pruebas, como lo he hecho en mi carta anterior y como lo hago ahora, que sus afirmaciones son falsas.

Ante lo dicho en la respuesta de la Sra. Ugaz antes mencionada debo señalar lo siguiente:

1. Dice la Sra. Ugaz: "Es la primera vez que el sacerdote Jaime Baertl responde a través de una carta notarial a los reportajes que publico en La Republica desde hace 9 años".

Efectivamente es la primera vez que respondo, pues, como decía en mi carta notarial del 28 de febrero pasado y que parece que no la leyó bien o no la entendió: "son innumerables las ocasiones en las que se han publicado artículos, fotos y titulares donde se me menciona para formularme falsas acusaciones que constituyen abiertas difamaciones en mi contra. La razón de mi silencio nunca ha sido la aceptación de tales acusaciones, sino la confianza en que la fuerza de la verdad llevaría finalmente a que su diario cese en su campaña difamatoria y proceda a hacer las rectificaciones correspondientes". Es clara la campaña mediática constante que la Sra. Ugaz ha realizado en mi contra y que ella misma admite que lleva adelante desde hace 9 años. ¿Es usual que un periodista se dedique durante nueve años a publicar y republicar imputaciones en contra de una persona?

2. Afirma que desde ese entonces me ha enviado solicitudes de entrevistas. Lo que es absolutamente Falso. Nunca he recibido en mi correo personal un pedido de la Sra. Ugaz. Nunca me ha llamado por teléfono, ni enviado un mensaje por Whatsapp. Miente una y otra vez.

Dice: "a continuación pondré cuatro pedidos de entrevista a Jaime Baert!". Pero no los pone. Porque no los tiene.

Ella dice que se contactó con las autoridades o con el Sr. Moroni. Eso no es contactarse conmigo, sino con otras personas. No tiene lógica lo que afirma. Conmigo de manera directa nunca lo hizo.

3. Dice que no solamente se buscó la versión del sacerdote Jaime Baertl, sino que "contamos con un acervo documentario con base en la investigación financiera a la organización".

Como ya lo he mencionado, nunca ha buscado mi versión. Miente cuando dice lo contrario. La carga de la prueba la tiene que presentar quien acusa, por lo que le pido que ponga las pruebas de lo que afirma.

4. Luego afirma: "El sacerdote Jaime Baert! señala que detuvo su actividad económica dentro de la organización del Sodalicio en el 2012. Esta información no se sustenta en las informaciones obtenidas a través de un centenar de entrevistas on y off the record de personas que trabajaron con el sacerdote Jaime Baertl a lo largo de los años".

¿Un centenar de entrevistas on y off the record de personas que trabajaron con Jaime Baert!? Nunca he trabajado con un centenar de personas ni con medio centenar, ni con un cuarto de centenar. ¿De dónde saca eso? La Sra. Ugaz hace notar que lo que afirma es falso, es evidente que no tiene ese centenar de entrevistas porque no existe el supuesto centenar de personas que habrían trabajado conmigo. Ella misma afirma que hay declaraciones on the record. De ser así, estarían publicadas. ¿Por qué no hace referencia a ellas?

Ejerzo mi derecho a exigir a la periodista que muestre las pruebas que respaldan sus afirmaciones. Que muestre las entrevistas que dice haber realizado a las personas que han trabajado conmigo que según ella afirman, con pruebas, que después del 2012 seguí apoyando al ecónomo del Sodalicio. Asimismo, le pido que adjunte las pruebas que corroborarían esos centenares de declaraciones. Lamentablemente, la Sra. Ugaz una vez más miente.

5. Sigue afirmando: "Jaime Baert! indica que no tiene amigos poderosos que le hacen favores... el sacerdote Jaime Baert ha demostrado tener amigos poderosos que fueron destapados en el operativo Valquiria".

Le pregunto a la Sra. Ugaz ¿qué tiene que ver el operativo Valquiria conmigo? ¿Quiénes serían mis amigos poderosos? ¿Qué pruebas presenta de que esos supuestos amigos poderosos actuaron bajo mis órdenes o pedidos? Tiene el deber ético y legal de mostrar las pruebas y dejar de hacer afirmaciones tendenciosas sin sustento. Sr. Mohme que la Sra. Ugaz deje de mentir.

6. Vuelve a referirse a la acusación de abuso sexual de Martin Scheuch. Dice: "en diciembre pasado el Sodalicio otorgó una reparación económica a Scheuch en base a su paso por el Sodalicio y en el abuso cometido en su contra cuando era un menor de edad".

Una vez más la Sra. Ugaz calumnia, difama y miente.

Lo primero es volver a dar mi testimonio sobre la acusación del supuesto abuso sexual al Sr. Martin Scheuch. Como lo he mencionado en varias ocasiones y lo he demostrado, fui yo quien mediante carta pedí que se me investigara sobre éste hecho. Se me investigó en el año 2016 en dos instancias diferentes (La Comisión de Ética y Reconciliación y un investigador privado) y ambos encontraron no verosímil la acusación y se expidió el Decreto correspondiente de exculpación en agosto del 2016.

La Sra. Ugaz sabe bien que la Misión Scicluna Bertomeu no me ha investigado sobre el supuesto abuso a Martín Scheuch, pero recurre a este tema para seguir dañando mi honra, reiterando mentiras, desinformando a los lectores, cometiendo una vez más el delito de difamación y calumnia.

Por otro lado, el Sr Martin Scheuch no ha sido compensado (como la Sra. Ugaz afirma) por un supuesto abuso sexual cometido, también supuestamente, por mi persona, cosa que el mismo Sr. Scheuch reconoce en su artículo del 8 de enero del 2025 llamado: "Sodalicio: historia de una reparación tardía" publicado por el medio digital Sudaca diciendo: "(El superior general) tampoco reconoció problemas objetivos configuradores de una cultura de abuso en la Institución ni mucho menos la verosimilitud de mi relato sobre el abuso sexual cometido en mi perjuicio por Jaime Baertl.”

Y en su cuenta de X el día 7 de diciembre 2024 después de haber recibido la mencionada reparación dice: "Como de costumbre la suma no alcanza para resarcir todos los daños, pero para mí lo importante es su significado simbólico: que el Sodalicio por fin reconoce que sufrí daños en la Institución, aun cuando todavía se niega a reconocer el abuso perpetrado por Jaime Baert!".

La Sra. Ugaz conoce perfectamente las afirmaciones del Sr. Scheuch que dice con total claridad que no ha sido reparado por el supuesto abuso sexual, y sin embargo falsea la realidad afirmando que el Sodalicio ha reparado al Sr. Scheuch por el supuesto abuso sexual. Como puede apreciarse, el uso descarado de la mentira es un comportamiento reiterado. Esto es muy grave sobre todo en un periodista y pone bajo sospecha todas sus investigaciones.

Señor Mohme, lo que corresponde es que usted inste a la Sra. Ugaz a reconocer que no está diciendo la verdad.

7. En sus artículos y en varias ocasiones ha afirmado con bombos y platillos que he formado en Panamá la off Shore Pusan y que luego le cambié el nombre por Fundación San Ignacio. Ahora cambia sus propias afirmaciones diciendo que sólo he sido apoderado de la Fundación San Ignacio.

La Sra. Ugaz sabe, desde que empezó a acosarme mediáticamente hace 9 años, que lo que afirmaba era mentira y sin embargo lo siguió haciendo para instalar una narrativa difamatoria. Nunca mandé formar la Off Shore Pusan, ni le cambié el nombre por el de San Ignacio como ha quedado demostrado en la Fiscalía. Más mentiras.

8. Sobre el Sr. Osterling afirma que “a inicios del 2025 el Sodalicio ha reparado a Oscar Osterling con base en su denuncia por el perjuicio económico que sufrió en la operación del proyecto La Chalaca. Tenemos correos en los que se puede ver el reclamo de Osterling a los miembros del Sodalicio destacando el atropello que sufrió y la empresa que se creó para tal fin".

Con absoluta certeza, pues he preguntado a las autoridades del Sodalicio sobre el particular, puedo afirmar tajantemente que el Sodalicio no le ha dado una reparación al Sr. Osterling por el tema del proyecto La Chalaca. O la Sra. Ugaz fue engañada por el Sr. Osterling, o vuelve a mentir de manera descarada. Ante el cúmulo de mentiras me inclino por lo segundo, miente una vez más.

9. Dice la Sra. Ugaz en su intento de descargo: "Es muy llamativo que señale que no persigue, querella ni denuncia a periodistas, pero desde el 2018, junto con mis colegas Pedro Salinas y Daniel Yovera, hemos recibido una andanada de ataques en redes sociales, en intervenciones callejeras de la Resistencia, y yo en particular he sido carne de cañón de campañas basadas en mentiras que se transformaron en pesquisas en la Fiscalía en mi contra. Y que no cesan desde el 2018 hasta el día de hoy".

Al leer esta respuesta confieso que pensé que se estaba refiriendo a lo que yo he vivido y sufrido por el acoso mediático que ella misma y algunos otros periodistas, desde el 2018 hasta la fecha, han llevado a cabo en contra mía. Sr. Mohme, sería interesante que la Sra. Ugaz entienda y reconozca que eso es lo que me ha hecho vivir: acoso, persecución, difamaciones, mentiras que se han transformado en acusaciones fiscales que recogen exclusivamente sus publicaciones y ante las que siempre he colaborado y respondido.

Aunque quiera aparecer como víctima, eso de que yo la hubiese perseguido o acosado no es verdad, si es que se refiere a mí o algún otro miembro del Sodalicio. Que diga la Sra. Ugaz qué sodálite (que no sea Monseñor José Antonio Eguren que la querelló con todo derecho) la ha perseguido, querellado o denunciado. ¿Yo la he perseguido, querellado o denunciado? No. Tampoco la he atacado por redes sociales, ni tengo ningún vínculo con la Resistencia, ni tengo ningún tipo de relación con supuestas campañas basadas en mentiras, ni pesquisas que se hayan iniciado contra ella.

Este es otra muestra de que la Sra. Ugaz, hace acusaciones falsas, sin presentar pruebas.

10. Además, afirma: "Todo lo publicado ha sido corroborado por la Misión

investigadora enviada por el Papa."

Una vez más la Sra. Ugaz no presenta ninguna prueba que todo lo que ella ha publicado lo ha corroborado la Misión Scicluna. Si se refiere a todo lo publicado en contra mía por más de 9 años le tengo que decir que no ha sido corroborado. A pedido de la Misión Scicluna fui investigado por una investigadora (una abogada canonista italiana) quien al término de su investigación presentó un expediente de 580 páginas llenas de pruebas que refutaban todas las falsas acusaciones en mi contra exonerándome de todo. El resultado de la investigación con sus 580 páginas fue presentado el 14 de octubre de 2024. Ocho días después, el 22 de octubre, fui expulsado del Sodalicio. ¿Cómo se pueden corroborar en ocho días 580 páginas de una investigación seria? ¿Cómo se puede expulsar a alguien a quien la investigación declara inocente?

11. Finalmente, en su respuesta a mi carta notarial dice: "Además, en la fiscalía hay una investigación contra Jaime Baertl a donde acudí como testigo a declarar y en donde he entregado, en octubre pasado, documentación sobre el rol del Sodalicio en el área financiera de 900 páginas en total”.

Lo que no dice la Sra. Ugaz es que la investigación en la Fiscalía se ha abierto por sus artículos (noticia de crimen). Tampoco menciona que cuando fue a declarar a la Fiscalía no pudo responder las preguntas que se le hicieron, se hizo evidente que no ha investigado ni cuenta con pruebas que acrediten sus afirmaciones, la documentación que ha presentado son sus propios artículos y documentos públicos que no muestran ningún delito, así como otros documentos que la Fiscalía ya tenía en el expediente. Nada nuevo. Las mismas mentiras de siempre. E incluso, ante preguntas que evidenciaban sus afirmaciones carentes de respaldo, ella decía que se acogía a su derecho a no revelar sus fuentes. :

Señor Mohme, por lo antes expuesto exijo que, respetando mi derecho de dúplica, reproduzca integramente el contenido de esta carta en la edición impresa de su diario que se distribuye en la ciudad de Lima y en su portal web. El daño que se sigue produciendo a la verdad lo justifica plenamente.

Asimismo, me permito humildemente aconsejarle, que el diario que usted dirige haga un fact check cuando la Sra. Ugaz vaya a publicar algo, pues es una periodista que miente de manera reiterada y compulsiva, por lo que carece de credibilidad y puede poner al diario en serios problemas.

Finalmente he de manifestar que me reservo el derecho de acudir a las autoridades judiciales para que se busque la verdad y se sancione a quien falta a ella.

Atentamente,

Jaime Baertl Gómez

DNI 08241505