Conocer nuestra geología

Eduardo Ugarte

Periodista

El lunes pasado decía en este espacio: “Sabemos que las canteras de Añashuayco constituyen un paisaje cultural imponente, que a través de los años los canteros al extraer la ignimbrita le han dado forma a esta muestra de la geología del territorio arequipeño, que hay que interpretar y narrar, y que está ‘amenazado por las invasiones, residuos de relaves vertidos en las quebradas y concesiones privadas’… Por eso, indebidas intervenciones y proyectos que amenazan su permanencia, ¿no son advertencia de que no se está protegiendo la condición geológica, paisajística, histórica y de lugar de encuentro de la cultura y naturaleza de las canteras que dieron la materia y el saber con que se construyó la ciudad y su identidad?”

Estos días recordamos que el 19 de febrero de 1600 erupcionó el Huaynaputina (en Arequipa los primeros temblores se sintieron el 14, lunes de Carlestolendas, y el 19, mal reparada del terremoto de 1581, cayeron sus casas y templos, quedando solo el de San Francisco) en la actual provincia de Sánchez Cerro, Moquegua, sepultando siete de sus pueblos y afectando a todo el sur.

Pero, así como destruyó, también abonó la tierra con sus cenizas y recreó el paisaje natural y cultural , que actualmente se puede convertir en un atractivo turístico con 21 geositios, y si se desentierra algún pueblo, tendríamos otra Pompeya recuperada (La República, 20/2/22, pág. 24).

Sin embargo, estamos descuidando nuestra historia geológica sin considerar su valor para la ciudad y la construcción de su patrimonio, como la formación de la quebrada de Añashuayco, nuestro valle y el nacimiento del Chili que permitió el establecimiento humano.

La historia de nuestros volcanes motivo de orgullo no se difunde, por ejemplo, ¿sabía que el Misti no tiene ni un millón de años y que su primer edificio data de hace 833 a 112 mil, el segundo de 112 a 40, el tercero 40-50 hasta 14 y el cuarto (el que hoy vemos) se formó tan solo en los últimos 11 mil años? ¿Que la última vez que se manifestó violentamente fue hace 2500 años y luego, en menor magnitud, alrededor de 1450 y en 1784 y 1787? (Mariño et al., 2016, Boletín de Ingemmet). Comencemos a conocer nuestra tierra para conservarla.v