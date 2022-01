La renuncia de Guillén, por Inés Flores

La renuncia de Avelino Guillén a la cartera del Interior ha planteado una crisis embrionaria en el gobierno de Pedro Castillo. Hay el riesgo, inclusive, de que las cosas se compliquen si la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, según ha trascendido, también renunciara en solidaridad con Guillén. De suceder así, tendría que renunciar todo el gabinete, con lo cual continuaría el círculo vicioso de ministros que duran uno, dos o tres meses, algo sin precedentes en el Perú.

¿Por qué se va Guillén? Porque el presidente Castillo tomó partido a favor del director general de la Policía, Javier Gallardo, en la disputa sobre la remoción de los jefes policiales. Entre otras medidas, de espaldas al ministro Guillén, Gallardo dispuso la reasignación de más de 1.700 policías experimentados de unidades claves, como la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), afectando su operatividad en la profundización de las indagaciones de apoyo al Ministerio Público, como lo reveló Hildebrandt en sus Trece. También ordenó a los generales que le informen “previamente” a él sobre sus operativos, contraviniendo las normas de estricta reserva que debe mantenerse en estos casos donde lo lógico y usual es informar de los resultados. Extraña orden, ¿no?

PUEDES VER: Maniobras

Gallardo no acataba las disposiciones del ministro Guillén. No atendía su correspondencia. No le informaba de lo que hacía. Solo atendía y se entrevistaba con el presidente Castillo. Guillén pidió su renuncia. Castillo dejó en el limbo este pedido. Desautorizado, Guillén ha decidido renunciar.

¿Qué planes traman Castillo y Gallardo para obrar de esta manera? ¿Acaso pretenden someter a la Policía, convirtiéndola en una fuerza propia para controlar la vida política del país?