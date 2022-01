Lima nuestra, por Paul E. Maquet

Lima debe ser una de las grandes ciudades de América menos amadas por sus propios habitantes. “Lima la horrible”, “Lima panza de burro”, Lima la caótica, la desordenada, la violenta, la desigual. No tenemos una fiesta que sea sentida por las grandes mayorías como un momento de celebración, y el aniversario de su fundación española pasa desapercibido entre discursos oficiales, sin calor popular.

No existe aquí algo parecido a la “cajamarquinidad”, la “arequipeñidad” o la “cusqueñidad”. Estamos lejos de sentir el orgullo de los quiteños, los bonaerenses o los mexicanos. El sentimiento de identidad hacia nuestra capital es débil y minoritario. Lima es un lugar para trabajar, hacer negocios y buscar oportunidades económicas o de estudios que no están garantizadas de manera equitativa en otras regiones. Pero es difícil decir que Lima despierta sentimientos profundos de cariño y orgullo, que nos moviliza a nivel emocional. Como alguien me dijo en Twitter, “Lima nunca me hizo sentir del todo como parte de ella”. Migramos de todos lados hacia aquí, pero no nos la hemos apropiado.

Nuestra capital es una ciudad radicalmente fragmentada e injusta donde todo está distribuido de manera inequitativa entre distritos ricos y periféricos. Es una ciudad violenta, no solo por la delincuencia sino en todo sentido: nos violenta la desigualdad, el transporte, el racismo que emerge a cada momento.

Sin amor propio, es difícil que una ciudad se transforme. Pensamos que “no somos Ámsterdam” y que no tenemos derecho a espacios públicos dignos, transporte digno o aire de mejor calidad porque “así es Lima”.

Un nuevo sentido común de cariño hacia Lima es una condición necesaria para el surgimiento de un movimiento ciudadano que exija cambios.

Este territorio milenario, habitado hace más de 4.000 años, al lado de mar y rodeado de lomas, lugar de encuentro de todas las culturas del país, lo merece.