Ya quítese el sombrero, por Maritza Espinoza

Lo bueno del chongo Barranzuela es que marca un punto de no retorno para Pedro Castillo, que hasta hoy trataba de estar bien con Dios y con el diablo, de comer a dos cachetes y de pegarla de jugadorazo: por un lado, comprometido con la gobernabilidad encarnada por su primera ministra Mirtha Vásquez y, por otro, siempre coqueteando con su retahíla de tóxicos ex: Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, el propio Barranzuela y otros especímenes impresentables a los que nunca puso el pare.

Ahora Castillo no tiene otra que salir de debajo de su sombrero -ese que servía para un candidato en campaña, pero no para un mandatario en funciones- y definirse por fin: o despide a Barranzuela y demuestra que respalda a su premier y a la institucionalidad que representa o mantiene a Barranzuela y pone en evidencia que nunca deslindó realmente con el partido de medio pelo llamado Perú Libre, operador de esa mafia bautizada como Los dinámicos del centro.

Porque en política, Mr. Castle, no puede haber medias tintas (por lo menos no indefinidamente): o se está con la democracia o se está contra ella. Ya no más discursos ambiguos, silencios pusilánimes ni subterfugios intragables (“Me sacaron de contexto”, “La prensa me odia porque soy de abajo” o “Solo me debo al pueblo”). Es hora de que demuestre, por fin, que tiene madera, aunque sea una minúscula astilla de estadista.

Después de esta decisión, ya no podrá mecernos más, porque todos sabremos exactamente de qué pie cojea, de dónde vienen los tiros y, sobre todo, si usted es recuperable o no como gobernante de un país complicado, en duelo, quebrado y jaloneado por una oposición mezquina e irresponsable.

Los peruanos estamos cansados de que, cada vez que las papas queman en su gobierno, usted se esconda bajo su pintoresco sombrerote para huir de las definiciones. Estamos hastiados de que use a otra gente para tragarse los sapos que usted y su entorno generan. En suma, estamos hartos de esperar a que asuma la presidencia que ganó hace ya más de tres meses.