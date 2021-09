La importancia del TC

La elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional corresponde, sin lugar a dudas, al nuevo Congreso recientemente electo. No hay duda al respecto, porque la última votación fue vetada judicialmente básicamente porque se incumplieron indicadores de calidad que debían prevalecer en el proceso de selección.

Por ello, se ha designado incluso una comisión ad hoc que tendrá a su cargo la selección de candidatos y hará nuevamente las entrevistas personales y calificará los curriculum vitae.

Todos los porcentajes y calificaciones ya están contenidos en un reglamento que está aprobado y publicado en el diario El Peruano. Las dos etapas son la evaluación curricular con 75 puntos, y la segunda etapa, que es la entrevista personal, con 25 puntos.

Ahora, a partir del 16 de septiembre, estas reglas de juego están peligrosamente tratando de ser alteradas por el presidente de la comisión encargada de la selección, el congresista José María Balcázar. Según su planteamiento, que ha sido alcanzado a la presidenta del Congreso, se pretende bajar 25 puntos a la evaluación curricular y cargar 25 puntos más a la entrevista personal, con lo que se equipararía a 50 puntos cada prueba.

¿Cuál es el peligro? El mismo peligro que se corrió en junio, cuando los candidatos respondieron a preguntas que poco tenían que ver con lo constitucional y mucho con lo ideológico, como, por ejemplo, qué opinión tienen del aborto, o del matrimonio igualitario. Con lo que se pretendía hacer una selección que garantizara que los nuevos miembros del TC tienen un conjunto de convicciones anticipadas que pueden determinar un fallo sin sorpresas.

La comisión ha aprobado un cronograma que señala que el proceso de selección se realizará entre los meses de octubre y noviembre. Hay que recordar que la anterior comisión tuvo tres meses y no logró culminar satisfactoriamente el proceso.

Tampoco está definida la motivación de las votaciones de las entrevistas en el proceso de selección de magistrados. En la acción de amparo que autorizó el Poder Judicial se señaló que se actuaba porque no estaba clara la motivación en las entrevistas realizadas. En esta ocasión no está aún claro este procedimiento, por lo que la acción de la ciudadanía no se puede ejercer efectivamente, a través de tachas, por ejemplo.

La elección de los nuevos miembros del TC es tan importante que el Congreso tiene la obligación de hacer las cosas bien y garantizar a los mejores, en vez de buscar elegir a los amigos.