“En alguna parte de nuestra región, en una redacción […] alguien está escribiendo un titular machista que discrimina, publicando una foto que vulnera la intimidad de una víctima, […] reproduce racismo o aborda un problema de nuestra agenda desde un enfoque morboso”.

Así inicia el manifiesto publicado por la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y El Caribe el pasado 8 de marzo. Este texto, que habla de la manera responsable de hacer periodismo con enfoque de género, se titula: ‘Periodistas y feministas’.

Hay a quienes leer ‘periodista feminista’ les horroriza, les pega como solo un golpe en el ego adquirido por el poder y los privilegios puede pegar. Hay quienes no comprenden cómo el periodismo, la apuesta por la perspectiva de género y el feminismo pueden ir de la mano, pueden transformar. Periodistas sí, activistas no, dicen.

La ‘objetividad’, como nos fue enseñada, es machista y patriarcal. En este paradigma que tenemos aprendido, y desde donde muchos legitiman y refuerzan su poder, por supuesto que hay que ser activistas: informar, tomar postura por la igualdad, denunciar.

A las feministas nos llaman ‘extremistas’. Eso no es nuevo. Pero ahora, a las periodistas que defendemos el enfoque de género nos acusan de tener ‘sesgos’, de ‘dictadoras’, de ‘imponer’ nuestra visión del mundo. Pero ¿cómo? ¿Hablan de dictadura quienes han instaurado y no se han molestado jamás en revisar sus propios privilegios y su propio machismo? ¿Aquellos que eligieron la cómplice posición neutra?

El periodismo feminista es una forma de activismo, sí, contra la violencia de género hacia las mujeres y comunidad LGTBIQ+. Lxs comunicadores feministas aprendemos constantemente y estamos dispuestxs a escuchar. No tenemos enemigos, tenemos luchas. No es una secta que busca adeptos, ni es una religión con líderes. Somos una colectividad y nos mantenemos vigilantes dentro y fuera de nuestros espacios. Una barra brava que no violenta pero que apuesta por la igualdad hasta el último aliento.