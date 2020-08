Hace varios días se venía rumoreando una posible ley seca e incluso el jefe del gabinete, Walter Martos, señalaba ante los medios que aún nada estaba decidido. Resultó extraño cuando fue la ministra de Economía, María Antonieta Alva, la que diera el anuncio y descartara esta medida. Digo extraño porque se mencionó que varios especialistas fueron consultados y determinaron que las reuniones sociales continuarían con o sin ley seca. Que el consumo de alcohol no era determinante y no tendría ningún impacto. No se sabe a qué especialistas se refería la ministra, pero fue un anuncio que vino desde la cartera de Economía, no desde el Comando Covid o por parte de la ministra de Salud.

Más allá de los pros y contras de una ley seca, en nuestro país más del 90 % del mercado cervecero es controlado por un solo grupo empresarial. Me cuesta creer que esto sea algo que la ministra Alva ignore, muy por el contrario. Y es que una vez más nos damos cuenta de que muchos mercados son, en la práctica, monopolizados por un puñado de grupos económicos. Desde las bebidas alcohólicas hasta la salud.

Ya en columnas anteriores hablamos de la concentración empresarial en el mercado del oxígeno con Praxair, empresa que controla más del 70 % de este mercado y que fue multada por 24 millones de soles –junto con otras dos empresas– por repartirse contrataciones con el Estado. Pese a que la sanción fuera ratificada ante la Corte Suprema, aún se le sigue comprando oxígeno porque no hay otros proveedores.

La concentración en cuanto a las clínicas privadas también fue motivo de discusión cuando solo 16 de las 64 clínicas de la ACP (Asociación de Clínicas Privadas del Perú) firmaron acuerdo con el SIS, pese a que todo haya terminado siendo para la foto. Podríamos continuar si analizamos y cruzamos información con respecto a los dueños de la banca y fondos de pensiones privados.

Mal que bien, hasta ahora solo el Congreso ha tomado iniciativa sobre este tipo de temas, al promulgar ayer la ley que sanciona el acaparamiento y especulación en estado de emergencia, pero no es suficiente. El Perú es puntero mundial en tasa de letalidad, y jugar con la salud de la gente debe ser un delito desde todos los ángulos. Ojalá la ministra de Economía redireccione sus esfuerzos hacia esto que se ha convertido, a todas luces, en prioridad y se empiece a gobernar para la gente, no para las empresas.