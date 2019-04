Día Mundial del agua: Tips para aprender sobre educación sanitaria desde el colegio

Que un buen servicio de agua potable y alcantarillado es un derecho. Pero que también un deber pagarlo a tiempo a través de los recibos de agua. Fue uno de las recomendaciones que brindaron los funcionarios de Sedalib en reciente campaña escolar que realizaron en la institución educativa American School.

"En este sentido si no se cancela la empresa no podrá implementar un mejor servicio, ni tampoco proporcionarle agua a aquellos que aún no la tienen. Muchas personas que aún no tienen agua, se ven impedidas de tenerla. Una de las causas es la fuga en nuestras instalaciones", agregaron organizadores de la cita.

Es importante enseñar a los escolares sobre cuidado del agua potable

Con esta campaña escolar, los alumnos presentaron paneles, poesías y monólogos alusivos a la fecha, así como relatos de la reseña histórica de la designación del Día Mundial del Agua, destacando que su cuidado se ha convertido en una problemática mundial, llegando inclusive a estar considerada en uno de los planes estratégicos de la ONU.

Los especialistas, explicaron que con estas campañas los niños aprenden desde el inicio de la vida académica varios tips como saber que el desagüe es una tubería diseñada para transportar líquidos de desecho y no basura ni desperdicios.

La educación sanitaria es una tarea que se debe practicar en la vida diaria

Recordaron que por esa causa, se producen atoros y aniegos que originan malestar y perjudican a las personas, convirtiéndose en foco de enfermedades que afectan la salud de todos.

"Es importante que los niños que son el futuro del país sepan que no deben arrojar basura ni desperdicios al desagüe. Es necesario revisar periódicamente todas nuestras instalaciones: inodoros, caños, tuberías, tanques y cisternas. Y si detectamos fugas, debemos arreglarlas. Eso nos costará una sola vez, ya que si no se reparan generarán gastos todos los meses. No desperdiciemos el agua que otros también lo necesitan", puntualizaron.