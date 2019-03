'Batalla de Gallos': 'Dani' anunció que se retirará de las competencias de freestyle

Daniel Ribba, conocido en el mundo de las 'Batallas de Gallos' como 'Dani', anunció esta tarde que se retirará oficialmente de las competencias de freestyle. El MC argentino dijo que tomó esta decisión para dedicarle más tiempo a su carrera musical.

"[La competencia] me dejó de interesar por el hecho de que ya era más el show y no [las ganas] de ganarle al otro, sino como que atrás estábamos siendo todos amigos y no salíamos a competir a dar un show para los demás. En ese sentido lo sigo disfrutando porque estaba con los amigos, pero no sentía las mismas ganas que quizá antes sí", dijo 'Dani' en entrevista parra Red Bull.

'Dani' estuvo en México participando en una competencia internacional, en donde dejó minutos que fueron muy aplaudidos por los asistentes. El MC argentino perdió en cuartos de final contra el chileno 'Acertijo', en lo que fue su última competencia oficial como freestyler.

"Estoy más metido en la música ahora. Quiero dedicarle tiempo a mi carrera musical. Estuve en México haciendo una de mis últimas batallas y ahora el 30 de marzo voy hacer mi última exhibición y con eso cerraría un poco lo que es la movida de competición, después freestyle voy a seguir haciendo", agregó.

'Dani' es conocido en el círculo de las Batallas de Gallos como un rapero con bastante ingenio y con muchos recursos a la hora de competir. Su particular estilo hizo que protagonizara recordadas batallas en la última FMS de Argentina.

A continuación una recopilación de las mejores presentaciones de 'Dani' como freestyler: