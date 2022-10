La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es uno de los centros de educación superior más prestigiosos de Venezuela, pero también uno de los más costosos. Esto es un problema constante para gran parte de la población, que se ve forzada a elegir entre su formación profesional y los pocos recursos que tiene a su disposición.

Es bastante frecuente ver a la UCAB entre las tendencias de redes sociales en Venezuela cada vez que realiza cambios en el costo de su unidad de crédito. Por ello, aquí te contamos cuánto te puede costar el semestre o el mes de una carrera en esta universidad.

¿Cuánto cuesta un semestre en la Universidad Católica Andrés Bello?

Actualmente, y desde el 20 de junio de 2022, el costo de una unidad de crédito (UC) en la UCAB es de 13 dólares. Cada carrera puede ofrecer una cantidad distinta de unidades de crédito por semestre.

En ese sentido, si tomamos por ejemplo la carrera de Ingeniería Informática (25 UC en el primer semestre), el precio mensual a pagar será de unos US$ 325. En un semestre (cantidad mensual multiplicada por cinco), nos dará un costo total de US$ 1.625 (más de 6.400 soles), sin contar el pago por la matrícula.

El costo mensual de estudiar Ingeniería Informática en la UCAB es de unos 325 dólares. Foto: UCAB

En cambio, si vas a estudiar Psicología (31 UC en el primer semestre), debes desembolsar aproximadamente US$ 403 cada mes, lo cual en un semestre llega a 2.015 dólares. Y si la carrera escogida es Derecho (29 UC en el primer semestre), corresponderá desembolsar alrededor de US$ 377 al mes y US$ 1.885 por semestre.

La institución solicita hacer el pago preferentemente en bolívares soberanos (al tipo de cambio oficial definido por el Banco Central de Venezuela). Asimismo, el monto total a pagar puede tener ciertas rebajas dependiendo de la situación: 30% para Educación y Letras, y 60% para Filosofía. Por otra parte, las materias TA7 y TA8 tendrán un recargo del 10%, y las materias TA9, del 15%.

En cuanto al derecho de inscripción, su costo definido en UC es de 7,5 (US$ 97,50) pagaderos al momento de la inscripción y de 2,5 pagaderos durante el periodo de confirmación de la inscripción. Para el derecho de reinscripción, es de 5 pagaderos en dicho momento y de 2,5 pagaderos en la confirmación del proceso.

¿Cuántas carreras ofrece la UCAB?

La Universidad Católica Andrés Bello ofrece las siguientes carreras:

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería Informática

Ingeniería de Telecomunicaciones

Arquitectura

Filosofía

Psicología

Letras

Comunicación Social

Educación

Administración

Contaduría

Relaciones Industriales

Sociología

Economía

Derecho

Teología.

Comunicación Social es otra de las carreras disponibles en UCAB. Foto: El Ucabista

¿Cómo ingresar a la UCAB?

Para ingresar a la UCAB, primero debes realizar el proceso de preinscripción, que consta de los siguientes pasos:

Regístrate en línea en el portal Secretaría web

Selecciona la opción ‘solicitud de ingreso’

Elige la opción ‘creación de cuenta de nuevo usuario’. Si tuviste contacto anterior, debes colocar tus datos (ID de acceso y NIP)

Completa la solicitud en línea

Realiza el pago de la preinscripción.

Tras ello, seguirá la etapa de admisión, en la cual se evaluarán aspectos como el rendimiento académico previo y el nivel de conocimiento y habilidades (prueba de conocimiento).