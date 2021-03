DolarToday: precio del dólar este lunes 1 de marzo del 2021 en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela hoy lunes 1 de marzo del 2021, según la página del DolarToday se encuentra en 1.899.023,81 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Comparando el tipo de cambio en Venezuela de ayer domingo, no aumentó ni descendió según el portal DolarToday.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 1.899.023,81, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 9.495.119,05 10 USD Bs. 18.990.238,10 20 USD Bs. 37.980.476,20 50 USD Bs. 94.951.190,50 100 USD Bs. 189.902.381,00 500 USD Bs. 949.511.905,00 1000 USD Bs. 1.899.023.810,00

Monitor Dólar: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar hoy lunes 1 de marzo del 2021 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 1.847.870,23.

Monitor Dólar y DolarToday hoy 1 de marzo.

Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Monitor Dólar y DolarToday hoy 1 de marzo.

Noticias de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló el domingo 28 de febrero que se vacunará “la semana que viene” contra el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, la enfermedad que ha generado la muerte de más de 1.340 personas en dicho país.

“Yo me la voy a poner la semana que viene”, declaró Maduro, sin brindar mayores detalles, durante el balance semanal sobre el desarrollo de la pandemia en territorio venezolano.

El mandatario realizó el anuncio mientras indicaba que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus ofrecen “100% de inmunidad”, mas no evitan que los inmunizados porten el SARS-CoV-2 y contagien a quienes no hayan sido vacunados.

“El virus anda por ahí, le entra el virus y no lo enferma a usted (si está vacunado), pero usted lo lleva y llega a un sitio y empieza a hablar y le pega el virus al que no está vacunado, al que no tiene inmunidad”, expresó el mandatario de Venezuela.