Dólar blue HOY: ¿a cuánto cotiza el dólar para este martes 26 de octubre en Argentina?

Este martes 26 de octubre de 2021, en Argentina, el dólar blue cotiza a US$ 191,00 para la compra y US$ 194,00 para la venta tras haber alcanzado el viernes pasado su máximo nominal de US$ 195, cifra al que también había llegado hace exactamente un año atrás. En tanto, en la bolsa las cotizaciones financieras “libres” ya rozan los US$ 200.

La actividad económica en Argentina experimentó en agosto un crecimiento del 12,8% en comparación con el mismo mes de 2020, la sexta subida interanual tras 19 meses consecutivos en bajada, informaron el jueves 21 de octubre fuentes oficiales.

El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, ha manifestado que la economía argentina va por el “rumbo correcto” y esto lo demuestra “el crecimiento en casi todos los ámbitos y rubros”.

A su vez, aseguró que con la inflación “en Argentina hay un componente de orden inercial y esto de tratar de parar la pelota me parece que va en el sentido correcto”. Además, agregó que “la evolución del dólar blue subió solo el 7% a pesar de estar a US$ 195″. “Es algo de carácter político, además de su carácter económico”, precisó.

Argentina celebrará elecciones legislativas de medio término el 14 de noviembre cuando se renovará la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los analistas especulan sobre la posibilidad de una devaluación después de esos comicios, en los que el Gobierno de centro-izquierda de Alberto Fernández se arriesga a perder la mayoría en el Senado.

Desde 2019 rige un control de cambios, con medidas cada vez más restrictivas para la compra de moneda extranjera en un contexto de escasez de divisas y con el país sin acceso a los mercados de crédito internacional. La inflación en la nación argentina es de las más elevadas del mundo, con un acumulado de 37% entre enero y septiembre.

El Gobierno ordenó esta semana el congelamiento por 90 días de los precios de 1.500 productos de consumo masivo, sobre todo en el rubro de los alimentos, una medida que es resistida por el sector empresarial. Según la última encuesta del Banco Central, las principales consultoras estiman que la inflación alcanzará 48,2% en 2021.

Precio del dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a US$ 98,87 para la compra y US$ 104,94 para la venta el 26 de octubre, según el Banco de la Nación de Argentina. Su valor no ha tenido mucha variación en lo que va de la semana.

El dólar oficial es el que se liquida, según la cotización del Gobierno argentino. Está exento del 30% de recargo relacionado con el Impuesto PAIS, implementado en diciembre del 2019 por cinco periodos fiscales.

Precio del dólar turista para hoy

El dólar turista no es una cotización establecida, sino que deriva de la tasación del dólar oficial junto con los impuestos añadidos (30% del Impuesto PAIS + 35% de recargo).

De esa manera, el dólar turista para hoy, martes 26 de octubre, alcanzó la cifra de US$ 136,18 para la compra y US$ 172,84 para la venta.

Precio del dólar MEP para hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se consigue, en promedio, por US$ 179,73 sin contar las comisiones del agente. Este es el tipo de dólar libre más barato del mercado.

¿Por qué se llama dólar blue?

El dólar blue es el que suele tener un valor más alto que el oficial. Una explicación sobre su denominación indica que se llama así porque en inglés (blue), además de nombrar al color azul, remite a algo oscuro.

Otra teoría lo vincula con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como blue chips. También lo relacionan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

¿Dónde comprar el dólar blue?

La cotización del dólar blue para la compra y para la venta surge de los precios de oferta y demanda de compradores y vendedores, quienes operan en el mercado negro a través de las casas de cambio no autorizadas por el Banco Central.

Por ejemplo, cuando se desea realizar una compra de dólar blue se concurre o se contacta a una ‘cueva’ y se pide el precio o la cotización. Actualmente, algunas cuevas o arbolitos (como se conoce a las personas que venden dólar blue en la calle Florida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) operan por celular y por WhatsApp.

