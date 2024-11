Bryan Johnson, el millonario que invirtió USD 2 millones para rejuvenecer, pero el tratamiento salió mal

A sus 47 años, Bryan Johnson lleva a cabo un ambicioso proyecto para revertir su edad biológica y lograr la funcionalidad física y mental de un joven de 18 años. Este esfuerzo, denominado Project Blueprint, implica una inversión anual superior a los 2 millones de dólares y se basa en un enfoque integral que combina avanzadas técnicas médicas, estrictos hábitos alimenticios y un detallado monitoreo diario de su salud.

En su persistente intento por revertir los efectos del envejecimiento, Bryan Johnson recurrió a la inyección de grasa donada para restaurar el volumen facial disminuido como consecuencia de años de estrictas dietas y tratamientos de rejuvenecimiento. Sin embargo, este procedimiento tuvo complicaciones inesperadas, entre ellas una inflamación excesiva que le provocó pérdida temporal de visión y un severo episodio alérgico, que puso a prueba su resiliencia.

Entre los procedimientos más inusuales, Johnson ha recurrido a la "terapia de plasma generacional", un tratamiento que implica el intercambio de plasma con su padre, Richard, y su hijo de 18 años, Talmage. La hipótesis detrás de este tratamiento es que la sangre joven podría ayudar a reparar los daños celulares causados por la edad.

Pese a que Johnson admitió en una entrevista para Futurism que los beneficios en su caso no fueron concluyentes, señaló que el procedimiento tuvo efectos positivos en su padre. Además, Johnson ha adoptado otras medidas, como el uso de dispositivos biométricos, sesiones de láser facial, análisis de sus heces y un estricto régimen de ejercicio físico que incluye entrenamientos de alta intensidad tres veces a la semana.

Johnson sigue una dieta basada en plantas como brócoli, coliflor, ajo, jengibre y semillas de cáñamo con aceite de oliva extra virgen, además de 111 pastillas que complementan su nutrición. No usa sal ni otros condimentos, excepto cloruro de potasio.

"Me rebelo contra la cultura de la muerte. En el siglo XXI, el único objetivo es no morir", declaró Bryan ante el medio Daily Mail. Foto: The Economic Times.