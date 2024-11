El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia de su suplente, Martina Casás, quien lo acusó de acoso sexual. La situación generó un intenso debate en el ámbito político uruguayo.

Olmos y Casás mantenían una relación cercana, caracterizada por largas jornadas de trabajo en el Parlamento, que incluían recorridas por el interior del país y reuniones extensas. Sin embargo, la legisladora comenzó a sentirse incómoda con la dinámica de su relación laboral, lo que la llevó a presentar una denuncia ante la Justicia penal y laboral.

Según denunció la ahora exdiputada, Olmos ejercía sobre ella acoso sexual al darle "besos", "abrazos de despedida de jornada" y "toque en sus glúteos sin el consentimiento". También aseguró que el diputado uruguayo se "sobrepasó" en algunas invitaciones para "estar juntos".

Diputado confesó haber dado 3 "picos" a suplente

Martina Casás, de 29 años, y Gustavo Olmos, de 62, pertenecían al sector Marea Frenteamplista del Frente Amplio en Uruguay. Casás denunció a Olmos por acoso sexual, alegando que él le daba "besos", "abrazos de despedida de jornada" y la tocaba en los glúteos sin su consentimiento. Además, afirmó que Olmos se "sobrepasó" en algunas invitaciones para "estar juntos" durante recorridas por el interior del país.

En las últimas semanas, el caso avanzó con las declaraciones de testigos y de los propios involucrados. La revelación de Olmos sobre haberle dado “tres picos” a su suplente desató una ola de reacciones. La frase “fue lo más hot” utilizada por el diputado ha sido interpretada como una minimización de la gravedad de la situación, lo que generó críticas tanto en el ámbito político como en lo social.

"Los dos tenemos una expresión física de afecto, pero no solo entre nosotros dos; Martina abraza a mucha gente, yo también, y eso pasaba entre nosotros; abrazarnos, beso cuando llegamos, cuando nos íbamos, de pasar y acariciar la cabeza, de pasar y hacerme un masaje en los hombros, de pasar y darme un beso; una relación con componentes de expresión física, pero no erotizada", indicó Olmos

"Nunca un beso profundo"

No obstante, Olmos reveló más detalles en torno a la relación entre ambos diputados: "Nos estábamos yendo del despacho y me dio un pico, y quedó en eso. No fue incómodo ni nada, ni siquiera lo hablamos nunca". Además, sostuvo que también se dieron "dos picos estando en el despacho y después de eso fuimos a buscar comida conversando de nuestro trabajo como normalmente hacíamos”.

Cabe indicar que, frente a la Justicia, Olmos negó alguna relación con Casás e indicó que "lo más ‘hot’ fueron esos picos; nunca un beso profundo, ni toqueteos, ni insinuaciones o pedidos de imágenes o mensajes; hubieran aparecido si los había".