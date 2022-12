¿Cuál es la historia de Pedrinho Matador, el asesino serial que se convirtió en estrella de YouTube?

Pedro Rodrigues, conocido en Brasil y en el mundo como ‘Pedrinho Matador’, registra en su historial aproximadamente 100 asesinatos. A pesar de haber sido condenado a 400 años, hoy se encuentra en libertad gracias a una ley derogada por el Estado que estableció un límite de 30 años para los psicópatas diagnosticados.

Ya tiene un documental, un libro y es exitoso en YouTube. Asimismo, confiesa que Dios lo ha perdonado por sus crímenes. Pero, ¿quién realmente fue Pedro Rodrigues, antes y después de convertirse en ‘Pedrinho Matador’?

¿Quién es ‘Pedrinho Matador’?

Pedrinho Matador tenía varios tatuajes, entre ellos "Mato por placer". Foto: La Nación

Pedro Rodrigues nació el 17 de junio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Creció en una humilde familia y en un ambiente de constante violencia desde antes de nacer. Estando en el vientre de su madre, identificada como Manuela Filho, su padre, quien llevaba el mismo nombre que él, le golpeó tan fuerte que provocó una lesión en el cráneo. Lamentablemente, eso le causó graves consecuencias en el futuro.

Solo a los 13 años, estuvo a punto de matar a su primo mayor en una pelea. Fue tanto el descontrol y los golpes sin cesar que asustaron a su familia. Al final, el primo sobrevivió y fue atendido.

Sin embargo, un año después, fue testigo del despido de su padre del trabajo, quien se desempeñaba como guardia de seguridad. Ese día el alcalde de Alfenas lo acuso de robar los desayunos escolares, acto que le pareció totalmente injusto a Pedro. Frustrado por ello, agarró la escopeta de su abuelo y asesinó al funcionario. No conforme con ello, buscó al “verdadero ladrón” y también lo mató. Así fue como empezó su agitada vida como criminal.

Debido a la corta edad, no fue condenado, pero sí huyó para empezar una nueva vida. Llegó a Mogi das Cruzes, en San Paulo, donde conoció a varios narcotraficantes y se introdujo en el mundo de las drogas. Su nueva rutina era venderlas (drogas) y robar.

Amor y venganza

En ese transcurso de su nuevo estilo de vida, se enamoró de ‘Botinha’, quien era la viuda de un líder del narcotráfico. Vivieron juntos y hasta se hizo cargo del negocio del difunto criminal, donde se deshizo de tres colegas y levantó los resultados de las ventas. Pedro se volvió uno de los mayores líderes en el narcotráfico brasileño y uno de los homicidas más temidos. Así nació su nuevo apodo: ‘Pedrinho Matador’.

No obstante, debido a ese éxito, fue delatado y la historia de amor concluyó con la muerte de ‘Botinha’ por parte de la Policía. Con esto, él tuvo que volver a escaparse de las autoridades y sus ganas de vengarse eran cada vez más grandes.

Buscó a los responsables de haberlo delatado, lo que causó la muerte de su novia, y los encontró en una boda, donde se encontraba uno de sus grandes rivales, conocido como ‘El Director’. Pedrinho sacó su arma y asesinó a 7 personas e hirió a otras 16.

Un asesinato inesperado

Pedrinho, a sus menos de 20 años, descubrió una triste verdad. Su padre estaba preso por haber matado a su madre de 21 puñaladas. Sin empatía y solo con pensamientos invasivos y vengativos, él fue a visitar a su padre a la cárcel para hacerle exactamente lo mismo que este le había hecho a su madre. Solo que ya no necesitaría un arma, sino un machete.

No obstante, quitarle la vida no fue todo. Para Pedrinho eso no se comparaba con el asesinato de su madre. Una vez muerto, extrajo el corazón de su cuerpo y lo arrojó a la basura. Lo mismo hizo con el órgano que arrancó con los dientes.

Homicidios tras las rejas

Pedrinho se volvió uno de los mayores líderes en el narcotráfico brasileño y uno de los homicidas más temidos. Foto: Infobae

El 24 de mayo de 1973, con solo 19 años, Pedrinho fue detenido por los delitos de tráfico de drogas, robos y varios asesinatos. Con el historial que tenía, Pedrinho no iba a ser un simple recluso. Una vez dentro y con ganas de justicia, empezó a matar a varios criminales, como violadores, homicidas, pedófilos, pero también a guardias. En total, fueron 47 asesinados por Pedrinho. “Muerte se paga con muerte”, era su lema, según confesó a medios locales.

Fue así que la condena de Rodrigues se elevó a 400 años, por lo que fracasó su primer intento de salir en libertad en 2003. Sin embargo, 4 años después tuvo la segunda oportunidad y salió libre.

Pero la felicidad duró solo 4 años, ya que estuvo implicado en 6 motines y amenazó de muerte al asesino ‘Maniaco del Parque’. Pedrinho retornó a prisión, luego de una intensa búsqueda, la cual terminó con “información anónima de que Pedrinho Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú”, según las declaraciones de uno de los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas.

Ya en el 2018, y luego de que el Estado de Brasil derogara una ley, la cual señala que los psicópatas diagnosticados solo pueden recibir una pena máxima de 30 años, y él al tener 42 años en prisión, cumplía dicho plazo. Pedrinho fue liberado definitivamente.

Orador y estrella de YouTube

Salió en libertad en 2018, pagó su condena y ahora confiesa que Dios lo perdonó. Foto: Infobae

Actualmente, ya con 68 años y tras haber pagado su condena, Pedrinho cambió su vida: De asesino serial a orador y estrella de YouTube.

Incluso publicó un libro y hasta tiene un documental. Su cuenta en dicha red ya cuenta con más de 184.000 suscriptores, en donde no solo comenta, sino que analiza crímenes cometidos por otros.