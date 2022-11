“La región más violenta del mundo no es Ucrania, está en América”, aseguró Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes 11 de noviembre en París (Francia) el fin de la política antidrogas a escala internacional porque “solo ha traído muerte”, en particular a su país y a Latinoamérica, donde considera que ha sido la responsable de un millón de muertos en el último medio siglo.

“La guerra contra las drogas ha fracasado y solo ha traído muerte”, subrayó Petro en un discurso en la sesión de apertura de la quinta edición del Foro de París por la Paz, un evento creado por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron sobre todo para promover el multilateralismo.

Insistió en que “hay que cambiar la política sobre las drogas”, pero también “asumir con valentía y audacia” que hay que enfrentarse a los poderes que desde el “negacionismo” se resisten a la descarbonización y “que nos conducen a la autodestrucción humana”.

Sobre esa resistencia a la descarbonización, hizo hincapié en que “la humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye sobre la acumulación” y que conduce a las guerras.

Por lo que respecta a la política antidrogas, el mandatario colombiano señaló que desde su lanzamiento por parte de la Administración estadounidense hace 50 años “han muerto un millón de latinoamericanos”.

“La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas clandestinizadas del tráfico de cocaína”, explicó, antes de añadir que también es allí donde actúan cárteles de la droga “mucho más peligrosos” que el que dirigía Pablo Escobar y que mueven “miles de millones de dólares”.

A juicio de Petro, esa política antidrogas, pero también la presencia en el subsuelo de países como Colombia o Venezuela de “las mayores reservas” de carbón y de petróleo, “nos ha condenado a ser un lugar de muerte, de fosas comunes, de cementerios”.

Insistió en que conseguir la paz allí no es solo responsabilidad de esos países, sino que “depende también de las decisiones del mundo en sus instancias de poder”.

Esa es una conclusión a la que ha llegado en sus años de lucha política y que le parece evidente al ver la situación de Venezuela, que sufre “una polarización” y “una inestabilidad política indudable que tiene que ver con el petróleo”.

El gobernante colombiano, que llegó el miércoles pasado a París, debe asistir precisamente este viernes a una reunión confidencial, organizada en paralelo al Foro de París por la Paz, con los dos negociadores venezolanos, el del Gobierno de Nicolás Maduro y el de la oposición que lidera Juan Guaidó.

El encuentro entre esos dos negociadores, Jorge Rodríguez por el régimen y Gerardo Blyde por la oposición, también debe contar —según fuentes colombianas— con la presencia de Macron, que ayer recibió a Petro en un almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo.