Rapero ruso murió por suicidio tras ser reclutado para ir a la guerra: “No estoy listo para matar”

A medida que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa avanzando, las tropas invasoras están perdiendo terreno en el campo de batalla. Para evitar más retrocesos, el Gobierno de Putin anunció que continuará enviando a más soldados al frente.

Sin embargo, la mayoría de ciudadanos rusos no apoya tal decisión y busca diferentes maneras para evadir el servicio militar obligatorio. Por ello, un joven rapero ruso de 27 años de edad, identificado como Iván Vitalievich Petunin, decidió cometer suicidio tras dejar un último mensaje a todos sus seguidores: “No estoy listo para matar”.

El último viernes, el cuerpo de Iván, quien usaba el nombre artístico de Walkie, fue hallado cerca de un edificio en la ciudad de Krasnodar, ubicada al sur del país, luego de grabar un trágico video final para su canal de Telegram, constató el medio Daily Mail.

A través de sus redes sociales, el joven expresó a sus fans que “no podía tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal. Elijo quedarme en la historia para siempre como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando”. Y agregó: “No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie”.

El músico, que había servido en el ejército ruso y también tratado con anterioridad en un hospital psiquiátrico, comentó que quitarse la vida era “una forma de expresar su protesta final”.

Tras su deceso, su novia hizo una publicación: “Todo sucedió inesperadamente... siempre será recordada como una persona brillante y amable a la que le encantaba bromear”. Asimismo, varios fanáticos expresaron su pesar en redes sociales y realizaron numerosos comentarios. “Espero que hayas encontrado la paz”, publicó un seguidor. Otro fan afirmó lo siguiente: “La vida es tan impredecible, quién hubiera pensado... Era un tipo tan brillante”.