El rey Carlos III y Guillermo saludan a miles de personas que aguardan horas para despedir a Isabel II

Con una inesperada aparición, el rey Carlos III y el príncipe heredero Guillermo dieron las gracias este sábado a las personas que desde hace horas guardan turno en una kilométrica cola para despedirse de Isabel II, antes del “funeral del siglo” el lunes.

“God save the King” (Viva el rey), “God bless the Prince of Wales” (Dios bendiga al príncipe de Gales), gritó la multitud en el centro de Londres, mientras estrechaba las manos y conversaba con las nuevas cabezas visibles de una monarquía sin la longeva reina.

“Muchas gracias”, les dijo Guillermo a quienes desde hace horas y vestidos con ropa de abrigo en un soleado sábado esperan pacientemente poder inclinarse ante el féretro de la reina en Westminster Hall.

En este casi milenario edificio de techo de vigas de madera, el más antiguo del complejo del Parlamento británico, se instaló el miércoles la capilla ardiente y se espera que pasen por allí 750.000 personas.

“Fue muy emotivo. Era como la abuela de la nación. La echaremos de menos”, dijo a la AFP Shaun Mayo, un informático de 27 años del centro de Inglaterra, al salir de la capilla ardiente tras 14 horas de cola.

La víspera, el exfutbolista David Beckham también guardó su turno para honrar el “increíble” legado de la única reina que la mayoría de británicos conoció hasta su muerte, el 8 de septiembre, con 96 años, tras siete décadas de reinado.

Más de 14 horas de espera para despedir a Isabel II

Aunque en la mañana las autoridades advirtieron que la espera era de 24 horas, para poder decir adiós a la soberana ante sus restos mortales, hacia el mediodía era ya de 14 horas.

En los últimos días, los servicios de ambulancias de Londres tuvieron que atender a al menos 435 personas en la cola situada a orillas del Támesis y sus alrededores, por desmayos en la mayoría de los casos.

La despedida se desarrolla en un ambiente de recogimiento, solemnidad y disciplina. Hecho poco usual, un hombre fue detenido el viernes por la noche por abalanzarse sobre el féretro, según las autoridades.

Ese día, se vivió un momento solemne: el nuevo rey Carlos III, de 73 años, y sus tres hermanos Ana (72), Andrés (62) y Eduardo (58), velaron unos 15 minutos el cuerpo de su madre, en la “Vigilia de los Príncipes”.

Este sábado en la tarde llegará el turno de los ocho nietos de la difunta, entre ellos el príncipe heredero y su hermano Enrique, que una semana antes aparecieron en público junto a sus esposas Catalina y Meghan.

Ese momento, que según la prensa se consiguió tras 45 minutos de “largas negociaciones”, buscaba mostrar un acercamiento entre los hijos de Carlos III y Diana después que Enrique y Meghan decidieran abandonar en 2020 la familia real e instalarse en California.