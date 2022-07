Joven deja crecer su cabello para hacerle una peluca a su madre con cáncer

Bien dicen que el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos, y eso lo sabe muy bien Matt Shaha, un joven de 27 años oriundo de Arizona, Estados Unidos, quien dejó crecer su cabello por años para que, al cortarlo, pueda servir como una peluca para su madre, quien padece de cáncer.

Cuando a Melanie Shaha, mamá de Matt, le detectaron un tumor cerebral benigno de la hipófisis en el año 2003, jamás se imaginó los retos que enfrentaría los años posteriores. Sin embargo, sus seis hijos siempre se mantuvieron con ella en los momentos más difíciles.

Ese mismo año, la mujer se sometió a una cirugía para extirpar el tumor, el cual creció hasta llegar al tamaño de una ciruela; sin embargo, en 2006 tuvo un segundo procedimiento, ya que el tumor persistía, reporta el medio local Today.

Fue en 2017 cuando el tumor regresó por tercera vez y entonces fue inevitable pasar por un proceso de radioterapia. “Le pregunté al doctor: ‘¿Perderé mi cabello?’, y dijo: ‘No’. Tres meses después, tenía un gran cobertizo y comencé a perder cabello. Me sorprendió”, contó.

Ese efecto colateral a Melanie le generó un poco de ansiedad, pues no quería escuchar comentarios de personas que la compadecieran por sufrir cáncer. “ No me importa estar enferma, pero me importa parecer enferma. Prefiero pasar desapercibida ”, añadió.

Matt Shaha no se cortó su cabello durante 2 años para hacerle una peluca a su madre con cáncer. Foto: Mercedes Berg

Entonces, durante una cena familia, su hijo, Matt, tuvo una idea para ayudarla a sentirse mejor. “Dije: ‘¿Por qué no me dejo crecer el cabello para hacerte una peluca?’”, señaló el joven a Today.

Aunque Melanie en un primer momento no quiso aceptar la oferta de su hijo, él la convenció y dejó crecer su cabello durante 2 años y medio. El resultado fue una melena de 30 cm aproximadamente.

Con la ayuda de sus compañeros de trabajo, Matt cortó su larga melena en marzo de este año.

Melanie Shaha perdió su cabello luego de someterse a una radioterapia para tratar un tumor cerebral. Foto: Mercedes Berg

Luego, Matt envió su cabello a Compassionate Creations, en Newport Beach, California, donde se armó una peluca cosida a mano. El precio de la peluca bordea los 2.000 dólares, de acuerdo a un medio local.

“El color es espectacular. La cortamos y peinamos con una peluquera”, dijo Melanie. “Es una obviedad (...) Mi madre me dio el pelo en primer lugar”, culminó el joven.