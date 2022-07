Tras la renuncia del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se reveló que gastó más de 250.000 dólares en la renovación de su apartamento de Downing Street, en Londres, a pesar de que el presupuesto de la Oficina del Gabinete era de 36.000 dólares, según una factura de una copia filtrada por el diario The Independent.

La filtración detalló que el funcionario y su esposa solicitaron a la diseñadora de interiores Lulu Lytle dos muebles por 18.000 dólares, ocho sillas por 13.000 dólares, una alfombra de 8.400 dólares, un sillón por 5.000 y un espejo de 4.500 dólares.

Además, entre otros artículos de lujo, compraron una lámpara de salón de 7.200 dólares, un carrito de bebidas por 4.400 dólares, 10 rollos de papel tapiz dorado por 2.700 dólares, una mesa de televisión de 1.200 dólares y un mantel de cocina de 600 dólares.

La filtración reabre el escándalo del “papel tapiz” de 2021. En aquel momento se conoció que una parte del costo de la remodelación de la viviendo fue cubierta por la Oficina de Gabinete y el resto fue recargado al Partido Conservador, además de Lord Brownlow, lo que generó el denominado Wallpapergate.

Johnson se disculpó por no haber revelado a Lord Geidt, su exasesor de ética, los mensajes que mantuvo con el integrante de su agrupación, quien aportó alrededor de 60.000 dólares para la remodelación del apartamento.

En el informe presentado por Lord Geidt se señaba que Johnson dijo que desconocía que Lord Brownlow pagó el dinero; sin embargo, una investigación del organismo de control de la Comisión Electoral descubrió que sí le había enviado un mensaje por WhatsApp sobre la renovación de noviembre de 2020.

Geidt renunció a su cargo y reprendió al primer ministro por esconder los mensajes; no obstante, no cambió su veredicto inicial y, bajo su criterio, Johnson no violó el código ministerial.

En ese momento, el primer ministro tuvo que devolver el dinero a la sede del Partido Conservador y accedió a abonar los 214.000 dólares adicionales al presupuesto que se le asignó. Él y su esposa se negaron a dar declaraciones sobre el caso.