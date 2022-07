Ciclista del Tour de France se rompe el cuello tras chocar con un fan y aun así termina la carrera

Daniel Oss sufrió un desagradable choque con un espectador en la etapa 5 del Tour de France, pero a pesar de esto logró terminar la carrera de bicicletas antes de ser obligado a retirarse. El hombre de 35 años golpeó a un individuo que se encontraba demasiado cerca del circuito, lo cual provocó que ambos golpeen el suelo con fuerza.

Tras el incidente, el equipo de Oss confirmó que el deportista se había fracturado un hueso del cuello y que, por consecuencia, se tomaría un descanso de “unas pocas semanas”.

Su equipo, TotalEnergies, escribió en Twitter: “Exámenes adicionales revelaron la fractura de una vértebra cervical que requerirá de inmovilización durante algunas semanas. Por lo tanto, Daniel Oss se vio obligado a abandonar el Tour de Francia. Todo el equipo le desea una buena recuperación”.

Esta no fue la única lesión que ocurrió en el Tour. El ciclista Primoz Roglic tuvo que volver a acomodar su propio hombro después de estrellarse contra un fardo de seguridad y dislocarlo sobre los adoquines.

Roglic está siendo tratado para que no tenga que retirarse de lo que queda de la competencia.

“Entonces volví a colocar mi hombro en su lugar. No podía hacerlo en el camino, así que me senté en el asiento de un espectador. Funcionó allí. Sé por pasadas experiencias que es lo que se debe hacer en una situación así, pero, claro, no fue bonito. Fue muy difícil después de mi caída, pero aun así hicimos todo lo que pudimos. Ahora tenemos que ver la manera de continuar con este Tour”, le dijo al diario The Sun.