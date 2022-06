Una mujer se ‘casó’ con el Muro de Berlín y su unión duró 12 años

Eija-Riitta, una mujer sueca, indica haber tenido una curiosa relación con el Muro de Berlín, desde 1977 hasta la caída del mismo en 1989. De acuerdo a ella misma, fue un amor a primera vista. Así, dos años más tarde de conocer a su gran amor, decidió ‘casarse’ y empezó a usar como apellido el nombre de la muralla, Berliner Mauer, misma que separó por décadas el mundo capitalista del comunista en la época de la Guerra Fría.

“No recuerdo exactamente qué fue lo que nos dijimos, pues yo estaba muy nerviosa”, dijo Eija-Riitta Berliner Mauer en un cortometraje que realizó Julia Herskovits, una artista visual sueca interesada en el suceso, pues le otorgó un significado histórico.

El documental tiene una duración de ocho minutos y se titula “Frau Berliner Mauer” (mujer del Muro de Berlín en español). El objetivo de Herskovits fue representar un excepcional relato de amor entre una mujer y uno de los símbolos más relevantes del siglo XX en Europa.

Eija-Riitta tiene objetofilia. Foto: Eklöf

“Él llegó a aprender un poco de sueco, me podía decir ‘te quiero’”, cuenta Eija-Riitta. Según afirma, de pequeña le diagnosticaron objetofilia, una estado en el que las personas forman vínculos afectivos con elementos inanimados.

El 9 de noviembre de 1989, cuando sucede la caída del Muro de Berlín, la mujer sufrió mucho; pues, para ella, estaban destruyendo al amor de su vida, por lo que la relación terminó aquel día y duró 12 años.

“En 1989 llegó el desastre: la reunificación de Alemania. Lo vi en la televisión, cuando ellos lo agredieron”, expresó Elija en el documental.

Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer enviuda tras la caída del Muro. Foto: Polska

Todavía hay partes del muro que se pueden ver en Berlín; sin embargo, la sueca no quiere asomarse por ahí, pues es el lugar donde residía su ‘esposo’.

“Creo que no me gustaría nada ir a verlo, aún sigo tocada emocionalmente desde que lo mutilaron”, declaró la mujer en una entrevista con la revista Vice.

Elija, quien aún llora su pérdida, expresó la razón del atractivo que vio en el muro. “Las líneas horizontales y largas me parecen muy sexys”, manifestó.

El Muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Foto: AFP

No fue una unión legal, pero, para Elija-Riitta, fue muy significativo. Lamentablemente, personas con ese tipo de condiciones sufren las burlas de su ambiente por parte de quienes no comprenden que se trata de un estado psicológico y no un fetiche.