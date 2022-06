Niño de 5 años muere encerrado en un auto tras ser olvidado por su madre y hermana

La muerte de un menor conmocionó a la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Un niño de 5 años perdió la vida después de que su mamá lo dejara encerrado dentro de un vehículo, mientras que ella se alistaba para la fiesta de cumpleaños de su hija.

En diálogo con la cadena KTRK-TV, estación de televisión en Houston afiliada de CNN, el oficial Harris Ed González indicó que el auto con el pequeño había sido estacionado frente a la vivienda donde reside la familia.

Además, detalló que el infante fue dejado en el coche, mientras la mujer y su hija de 8 años ingresaron a la vivienda y olvidaron al niño en el automóvil. Se acordaron de él después de tres horas.

Según las autoridades, la mujer aseguró que cuando se percató de que el niño no estaba en la casa, sino en el auto, fue rápidamente a buscarlo, pero que este ya no presentaba signos vitales, al parecer, debido a las altas temperaturas que se presentaron el último lunes en Houston, que habrían alcanzado un máximo histórico de 101 grados.

Los investigadores que quedaron a cargo del caso no descartaron que el menor hubiese muerto tras no haber logrado desabrocharse el cinturón al que estaba sujetado, ya que no estaba familiarizado con el vehículo, que era alquilado.

“ La puerta no tenía ningún tipo de bloqueo de seguridad para niños ni nada por el estilo ”, declaró el oficial González, de acuerdo al portal CNN.

Ola de calor en Estados Unidos

Una ola de calor que la semana pasada asoló buena parte del centro del país norteamericano empezará a moverse hacia el este con temperaturas peligrosamente altas, reveló el lunes el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El pronóstico para ese día fue de una nueva jornada de temperaturas muy por encima de lo normal, cerca de récords o incluso más alto, desde las llanuras centrales del país hacia el medio oeste superior.

Las altas temperaturas iniciarán a desplazarse hacia el este hoy, martes 21, por la región de los Grandes Lagos, con temperaturas máximas cercanas a los 35 ºC, “entre 5 y 12 grados más que lo normal para la estación”.