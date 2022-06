Ángel Gaitán, un mecánico español, es conocido en las redes sociales por brindar consejos de mantenimiento de autos. Sin embargo, lo que lo ha hecho famoso es haber ganado el juicio contra Tesla, la empresa estadounidense que fabrica automóviles y es liderada por el magnate sudafricano Elon Musk.

El 15 de septiembre de 2020, Gaitán obtuvo un Tesla Model 3 cero kilómetros , el cual, de acuerdo a las revisiones que él mismo hizo, tenía unas fallas como la mala calidad de las soldaduras de la carrocería.

‘El mecánico de TikTok’, como lo conocen sus más de 500.000 seguidores, declaró para el medio de comunicación español El Periódico y narró que, al darse cuenta de los inconvenientes, llamó de inmediato al fabricante. “Me dijeron que era un problema tonto y que se los llevase. Tenía la opción de devolverlo a través de internet a los 15 días, pero estuvo en el taller más tiempo así que se me pasó el plazo”, dijo.

El servicio técnico de la empresa le ofreció soldarlo; no obstante, a Gaitán esta idea no le pareció apropiada. “Les dije que no iba a permitir eso en un coche nuevo. Al no ofrecer más soluciones, decidí denunciar”, manifestó.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Fuenlabrada resolvió condenar a la filial española de Tesla a pagarle a Gaitán los 62.330 euros que costó su unidad, un Model 3 Gran Autonomía, más otros 319,10 euros en concepto de indemnización. Ángel había pagado unos 72.000 euros porque el auto incluía un pack AutoPilot de conducción autónoma que luego regresó.

El fallo sostuvo que “existió una insatisfacción objetiva del comprador de un vehículo que desde el momento de la entrega presentaba deficiencias reconocidas por la vendedora, y que se forzó a que el auto de Gaitán acuda al taller en numerosas ocasiones, permaneciendo en el mismo durante un mes cuando no habían transcurrido más que dos de la entrega”.

Para la justicia española “el vehículo no reúne los estándares de calidad que se esperan de una marca de prestigio como Tesla. A un coche nuevo no se le debe desenganchar un punto de soldadura”.

Si bien hasta el propio Elon Musk reconoció que el servicio de posventa de Tesla no es lo mejor del mercado y necesita actualizarse para estar a la altura del potencial de la compañía, un cliente insatisfecho decidió no esperarlos y llevó su caso a la justicia. Y allí le propinó un nuevo golpe a la compañía del magnate sudafricano.

Este hecho logró que se pusiera en tela de juicio la calidad de la atención de la compañía de Musk, quien dijo por medio de su cuenta de Twitter que tiene intención de trabajar para que dos tercios de los autos de la marca que entran al taller puedan resolver su inconveniente en el día.

“En España no hay servicio al que llamar. Tienen tiendas, pero lo compras por internet, y luego puedes ir al service, que es como el taller. Yo lo he tramitado todo por Holanda”, se quejó Gaitán al decir que uno de los problemas es la despersonalización del servicio.

Luego de la denuncia, el mecánico fue declarado “persona no grata” en Tesla, e incluso se llevaron el auto de reemplazo que le dieron mientras arreglaban el suyo.

El mecánico grabó un video en donde se le observa feliz tras su triunfo. “Amigos, es el video más importante que van a ver en mi canal. ¡He ganado el juicio! Para todos los que creían en mí, gracias. Muchas gracias. Tengo la sentencia en la mano. Estoy eufórico”, expresó.