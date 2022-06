Mujer asegura que fue echada de un vuelo por el tamaño de sus pechos

Mary Sebastian Pickles Magdalene, de 25 años, pasó un mal momento al abordar un vuelo desde Canadá con destino a Estados Unidos. Según cuenta, miembros de la tripulación se acercaron a ella para pedirle que por favor se baje del avión pese a que ya estaba sentada y lista para el despegue.

“Me echaron por mi apariencia. Por favor, dejen de discriminar. Por favor, esto es repugnante. Me siento avergonzada y deshumanizada en este momento. Ustedes no tienen idea”, dijo Pickles en una publicación de Instagram.

La mujer compartió su indignación con sus más de 117.000 seguidores y agregó que sus implantes de más de 10 kg fueron los causantes de su expulsión: “Esa es la razón por la que me echaron, porque parezco demasiado explícita. Pero esto no es legal. Ella (la azafata) tuvo que decir que me dormí y no oí sus indicaciones”.

Pickles dijo que demandará a la aerolínea porque, además del mal rato, no le reembolsaron el dinero.

Mary Sebastian Pickles Magdalene ha sido el centro de varios titulares durante los últimos cuatro años debido a su drástica transformación física. Según medios locales, la mujer ha gastado más de 150.000 dólares en cirugías estéticas para aumentar el volumen de sus labios, sus pechos, caderas, perfilar su nariz, y levantar sus glúteos.

La aerolínea responde

Aunque la modelo no mencionó el nombre de la aerolínea en un inicio, trascendió que se trataba de American Airlines. La empresa no dudó en emitir un comunicado a la luz de las acusaciones y reveló para TMZ que la expulsión no tuvo nada que ver con el físico de la pasajera.

Según ellos, Magdalene no se sentó en su puesto asignado y estaba ocupando sillas distintas, violando algunas de las normas básicas del avión. Además, al parecer, “estaba intoxicada y parecía inestable”.

Pese a las explicaciones dadas por la aerolínea, ella planea proseguir con la demanda.