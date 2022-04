Argentina: madre denunció a su hijo al ver que este golpeaba a su novia

Un nuevo caso de violencia contra la mujer ocurrió en Argentina. Esta vez, una joven de tan solo 20 años fue agredida violentamente por su novio al interior de un domicilio. La madre del agresor fue quién denunció este acto ante las autoridades tras ver cómo él maltrataba físicamente a su pareja.

Fuentes policiales informaron que la agresión tuvo lugar en el del barrio Las Serranías, en el departamento de Zonda, Argentina. Allí se encontraba la pareja cuando de pronto el joven de 24 años empezó a golpear con una brutalidad inusitada a su novia. La madre del muchacho, una mujer de 60 años, al escuchar los gritos y ver la situación de violencia, no lo dudó y llamó a la Policía para pedir ayuda.

Cuando le preguntaron a la denunciante sobre su reacción, ella dijo que no quería que su hijo siguiera con su conducta y mucho menos que se acostumbre a pegarle a una mujer, y agregó: “Nunca debe olvidar que su madre también es mujer, y creo que no le gustaría ver que me trataran con tanta violencia como él lo hizo con su novia”.

El agresor fue trasladado a una dependencia policial, en donde afrontará un proceso judicial por causar lesiones agravadas y por mediar violencia de genero intrafamiliar en flagrancia.

