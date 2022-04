Famosa streamer denuncia amenazas de fan porque rechazó acoso virtual

Ms Kenner, una popular streamer de Twitch especializada en el videojuego Destiny 2, denunció a través de Twitter que un espectador fan suyo la amenaza con demandarla tras rechazar el acoso constante del que ha sido víctima en estos últimos meses.

La creadora de contenido afirma que el espectador le dijo que, supuestamente, era millonario debido a que es una figura pública en la industria de la música. Por ello, a lo largo de los meses recibió numerosas donaciones de él a través de PayPal, Twitch y otros canales como Fanhouse.

La joven contó que nunca desconfió del sujeto y siempre le agradecía su amabilidad de manera virtual. “Siempre tuve la impresión de que él tenía toneladas de dinero y le gustaba usarlo para apoyar a las personas que quería, como yo”.

La pesadilla comenzó

Solo fue cuestión de tiempo para que la situación diera un giro de 180 grados. Hace unas semanas, el fanático obsesivo confesó estar enamorado de Ms Kenner. A lo que ella, una mujer casada y con hijos, rechazó sus constantes hostigamientos. A partir de ahí, la pesadilla comenzó.

“Expresó un interés romántico en mí y lo rechacé. Después de eso, básicamente dijo: ‘Fue mucho dinero lo que te envié. Sabías que estaba enamorado de ti. Me mentiste y ahora quiero recuperar todo eso’” , relató la joven.

La joven denunció a través de las redes sociales que un espectador fan suyo la acosa y la amenaza con demandarla. Foto: captura - Twitter

Según la streamer de Twitch, el usuario intentó conseguir un reembolso de todas sus transacciones de PayPal y donaciones de Twitch. Lamentablemente, el banco decidió a favor de él, razón por la que Ms Kenner tendrá que devolver todo el dinero.

“Mis ingresos mensuales son negativos y ahora no tengo idea de cuántas disputas hará, cuánto tiempo me llevará apelarlas y cuánto tiempo estaré sin un cheque de pago”, aseguró.

El acosador también amenazó con demandarla bajo el pretexto de “fraude romántico” , pues alega que ella lo indujo a que siguiera con las donaciones a su canal. Supuestamente, presentará cargos penales si la mujer no le paga 5.000 dólares antes del 24 de abril, reporta levelup.

Ms Kenner aseguró en su publicación que el fanático obtuvo información personal suya como su número telefónico y el de su esposo, la dirección de su domicilio, el nombre de sus hijos, etc. Al parecer, estos datos se filtrarán si no paga la cantidad anteriormente descrita.

Pese a estar en una complicada situación, la creadora de contenido está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. “Si quieres jugar, lo haremos. No retrocederé y no dejaré que te aproveches de mí (…) No soy una cobarde y no soy débil, menospreciaste gravemente mis capacidades”, comentó.

La joven contó que nunca desconfió del sujeto y siempre le agradecía su amabilidad de manera virtual. Foto: captura- Twitter