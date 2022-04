EE. UU.: dos reclusas quedaron embarazadas de la misma persona dentro de una prisión

Dos reclusas, que cumplen condena en la prisión estatal para mujeres de Nueva Jersey, al noreste de Estados Unidos, quedaron embarazadas después de tener relaciones sexuales consensuadas con una reclusa transgénero, según informaron diversos medios locales este miércoles 13.

Las autoridades de la penitenciaria no han revelado el nombre de las presas. Fueron “relaciones sexuales consensuadas con otra persona encarcelada”, manifestó el Departamento de Correcciones (DOC) del estado a NJ Advance Media.

Dan Sperrazza, director ejecutivo de asuntos externos del DOC, señaló que las investigaciones están en curso. De momento, no está claro en qué etapa del embarazo están las dos reclusas.

“Si bien el DOC no puede comentar sobre decisiones disciplinarias o de vivienda específicas que puedan considerarse a la luz de estos eventos, el Departamento siempre se reserva todas las opciones para garantizar la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia”, agregó Sperrazza.

Hay que tener en cuenta que en 2021, en Nueva Jersey se promulgó una política para permitir que las y los presos sean alojados de acuerdo con su identidad de género.

Hay más de 800 reclusas, incluidas 27 mujeres transgénero, en el centro correccional de Jersey, que no requiere que las mujeres trans se sometan a una cirugía de reasignación de género para poder alojarlas allí, reporta The New York Post.

