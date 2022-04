Las inquietantes declaraciones de Frank James, el presunto autor del tiroteo en Nueva York

Frank James, quien fue detenido este miércoles 13 de abril, es el principal sospechoso del tiroteo registrado en una estación de subterránea en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Se cree que el sujeto de 62 años abrió fuego con un arma de 9 mm contra los pasajeros.

Mientras su búsqueda todavía estaba activa, los investigadores hallaron el canal de YouTube de James, Prophet oftruth88. En sus grabaciones, denunciaba que EE. UU. era una nación racista sumida en la violencia, y en algunas oportunidades criticaba al alcalde de la ciudad, Eric Adams.

“Podría decir que quería matar gente , quiero ver morir a la gente justo en frente a mi m... cara de inmediato”, contó una de sus fantasías en uno de sus videos.

Además, habló de que todos debían ser “exterminados” y que no le gustaba estar alrededor de “negros”. “Nos importa un caraj..., no nos importa un caraj... y por eso deberíamos ser exterminados, por eso deberíamos estar fuera de este maldito planeta, porque nos importa un carajo que el hecho de que estemos haciendo daño, es lo que nos da la vida”, añadió.

“Tu oración no va a hacer una m... por ti”, narró en una grabación en la cual criticaba y se preguntaba qué es lo que estaba haciendo Dios por ellos.

De momento, la plataforma no suspendió el canal de James, el cual cuenta con mucho material audiovisual y más de 3.000 subscriptores. En muchas de sus entradas se hace llamar The prophet of doom (“el profeta de la fatalidad”).

Tiroteo en Nueva York

El último martes se registró un tiroteo en una estación del metro de Nueva York que dejó al menos 29 personas heridas, las cuales fueron llevadas a un hospital de Brooklyn, según reveló Europa Press al citar a los bomberos y al diario estadounidense Washington Post con un reporte de los hospitales de la zona.

Frank James alquiló una camioneta U-Haul relacionada al ataque del metro N en Sunset Park y hasta este miércoles por la tarde había sido intensamente buscado por los agentes.

La llave de la camioneta fue encontrada en la escena de la balacera, al igual que una tarjeta de crédito que alquiló el vehículo en Filadelfia, indicaron fuentes policiales.

Al menos una decena de personas fueron alcanzadas por los disparos y cinco de ellas se encuentran en estado crítico pero estable. Las autoridades estadounidense también investigan una posible explosión en el sitio.

La Policía recuperó un arma de fuego y varios cargadores de alta capacidad en la estación del metro donde ocurrió el incidente. Se trató de una pistola Glock que estaba aparentemente encasquillada, un problema que pudo impedir al tirador causar daños aún mayores, señalaron al diario New York Post fuentes policiales.

Por su lado, la jefa de Policía, Keechant Sewell, declaró a los medios que el tiroteo no se estaba investigando como terrorismo y sostuvo que “aunque ha sido un incidente violento, aparentemente nadie tiene heridas mortales como consecuencia de este caso”.