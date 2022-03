Alemania incauta superyate de oligarca ruso

Las autoridades alemanas incautaron el superyate propiedad del oligarca ruso Alisher Usmanov, una embarcación valorada en casi 600 millones de dólares, después de que el multimillonario fuese sancionado por la Unión Europea (UE), según informó este miércoles Forbes.

Usmanov es uno de los empresarios rusos castigados esta semana por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania, y Bruselas justificó su decisión al considerar que se trata de “uno de los oligarcas preferidos” y supuesto “testaferro” del presidente, Vladímir Putin.

Según Forbes, que se especializa en el seguimiento de las grandes fortunas mundiales y cita a tres fuentes anónimas, el yate se encontraba desde octubre en los astilleros que la empresa alemana Blohm+Voss tiene en la ciudad de Hamburgo.

Usmanov supuestamente pagó 600 millones de dólares por el barco en el 2016 a una empresa alemana que lo construyó a medida durante un periodo de 52 meses.

Con una longitud de 156 metros y un peso de casi 16.000 toneladas, se trata según medios especializados del mayor yate del mundo por peso bruto y cuenta habitualmente con una tripulación de 96 personas.

Según esos medios, el “Dilbar” tiene la mayor piscina que se ha instalado en un yate, helipuertos, sauna y gimnasio y puede acoger a 224 personas en 12 suites.

Usmanov, empresario del sector del metal y que cuenta con importantes inversiones en empresas de distintos ámbitos, tiene una fortuna que Forbes estima actualmente en más de 14.000 millones de dólares y que lo sitúa en el puesto 99 de la lista de grandes millonarios que elabora la revista.

Esta semana, Usmanov abandonó el puesto de presidente de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) tras ser sancionado por la UE.

El oligarca emitió un comunicado, publicado en la página de la FIE, en el que asegura que la decisión de la Unión Europea “es injusta” y que se basa en “un conjunto de alegaciones falsas y difamatorias” que dañan su “honor, dignidad y reputación empresarial”.

Este miércoles, el equipo inglés de fútbol Everton anunció la cancelación de sus acuerdos comerciales con varias empresas rusas en las que participa Usmanov, quien tenía vínculos muy estrechos con el club.

Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió solemnemente a los franceses en un discurso en el que no ahorró críticas a la intervención rusa en Ucrania, pero dejó una puerta abierta al diálogo con su homólogo, Vladímir Putin, para poner fin a la agresión.

Aseguró que mantendrán la presión sobre Moscú, tanto en las sanciones, que señaló que pueden intensificarse y agravarse en los próximos días, como en el apoyo al pueblo ucraniano, cuyo coraje ensalzó, al igual que el de su presidente, Volodímir Zelenski.

El dato

Temor chino. El Gobierno de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, según el diario The New York Times.