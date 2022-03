Trump define la invasión rusa como “un holocausto” e insta a Putin a cesar su agresión

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, a que cese en su agresión a Ucrania y ha definido la invasión del territorio ucraniano como “un holocausto”.

Trump ha instado a Putin a “dejar de matar” a los ucranianos y ha sugerido que el conflicto entre ambas naciones podría solucionarse a través de la vía diplomática y alcanzando acuerdos.

“Hay que llegar a un acuerdo. Tienen que dejar de matar a estas personas (...). Están matando a todas estas personas y hay que detenerlo. Hay que pararlo ahora”, señaló Trump en una entrevista con la presentadora de Fox María Bartiromo, recogida por el diario The Hill.

Más allá de esto, el expresidente ha criticado a su sucesor, Joe Biden, por la forma en la que la nueva Administración de Estados Unidos ha gestionado la crisis en el este de Europa.

Trump ha repetido en sucesivas ocasiones que los acontecimientos en Ucrania no hubieran ocurrido con él en la Casa Blanca e incluso ha llegado a elogiar a Putin por demostrar ser “inteligente” con su reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

“Para que el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte”

El 27 de febrero, el expresidente de EE. UU. Donald Trump calificó de “atrocidad” y “vergüenza” que Rusia esté “diezmando” a los ucranianos y señaló que, para que “el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte”, no uno “débil” como el actual.

El empresario habló así al cierre de la penúltima jornada de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra en Orlando (centro de Florida) desde el jueves 24 de febrero.

En un discurso con un guion calcado de los de sus mítines electorales, el expresidente subrayó que “perder no es una opción” para los republicanos en las elecciones intermedias de 2022 ni en las de 2024, ya que no solo “tienen el deber de ganar”, sino de asegurarse de que el proceso electoral no sea “amañado”.

Con información de Europa Press.