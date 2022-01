Presunto mecánico fingió ser cirujano y operó a mujeres en Colombia

Un hombre en Colombia ha sido denunciado por varias mujeres tras haberles realizado procedimientos quirúrgicos sin licencia y sin la capacitación necesaria. De acuerdo con las investigaciones policiales, se trataría de un falso cirujano que, en realidad, tendría como profesión la mecánica.

El medio local El Heraldo informa que las víctimas han presentado incluso deformaciones y hasta quemaduras en partes de sus cuerpos después de haber sido operadas por el hombre, que ha sido identificado como Juan Pablo Montoya Yepes. De momento, la fiscalía ha ordenado el cierre de su local llamado Corpos Stetic-Salud y Belleza.

Una de las denunciantes declaro que pagó 3 millones de pesos colombianos para remover grasa de su cuerpo. Durante el procedimientos, el Montoya Ypes le aplicó un líquido que le provocó quemaduras internas .

En declaraciones para Blu Radio, afirmó que también recibió masajes doloros, por lo que acudió a un profesional de la salud. Este le dijo que tenía una fibrosis y que corrió riesgo de morir durante la intervención.

“Me dijo: ‘A usted antes no la mataron, no la mataron del dolor’. (Lo dijo) por la fibrosis que yo tenía. Tengo fotos, tengo conversaciones del médico de cómo inicia el proceso”, contó.

“Los procedimientos me los hacían en carne viva, no me tomaban el pulso ni nada, como en las clínicas estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro y unos tarros en donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente”, detalló.

Por su parte, la secretaria de Salud de Ibagué, en donde radicaba el falso cirujano, aclaró que Montoya Yepes no figuraba en el RETHUS, el Registro de Talento Humano en Salud.

Ante esto, el coronel Axel Venegas instó a otras víctimas del presunto mecánico a denunciarlo formalmente para poder sacarlo de circulación e iniciar una persecución penal.