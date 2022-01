Imputan a un antivacunas por acosar al ministro de Salud de Reino Unido en su casa

Geza Tarjanyi dejó una carta en la que puso “personalmente en aviso” al ministro por “dañar” a la ciudadanía. En diciembre pasado el funcionario había advertido que propagar mentiras sobre las vacunas cuesta vidas.

Geza Tarjanyi es un antivacuna reconocido en Reino Unido. Foto: captura de derek farrell Music on the Isle Of Wight / YouTube