Analista chilena ante incertidumbre electoral: “Nos hace acordar un poco a la elección peruana”

Chile está a menos de un mes de las elecciones presidenciales más inciertas de los últimos años, con el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast sacando más ventaja del izquierdista Gabriel Boric. Aunque ambos prosiguen en lo más alto de los sondeos, ninguno se consolida por encima del resto de cara a la cita electoral del 21 de noviembre.

La encuestadora privada Plaza Pública Cadem difunde estimaciones cada lunes y este 1 de noviembre no fue la excepción: Kast sobresale con el 24% de las preferencias; Boric le sigue con 19%; y Yasna Provoste cierra el podio con el 11% de los votos.

Sebastián Sichel con 8%, Francisco Parisi con 7%, Marco Enríquez-Ominami con 4% y Eduardo Artés con 1% completan el listado. El mayor pronóstico: 26% no votaría por ninguna de estas candidaturas, no sabe o no responde.

“El ambiente político está con mucha incertidumbre y ha estado así desde octubre de 2019. Seguimos con mucha incertidumbre”, afirmó Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de la Pontifica Universidad Católica de Chile.

En entrevista con este diario, la experta indicó que este tipo de sondeos tan seguidos desvirtúa el proceso, particularmente porque en Chile hay un modelo de sufragio voluntario y es “difícil proyectar bien si no sabes bien quién se acerque a las urnas”.

“En los medios se ha hecho mucho eco de estas encuestas, eso genera aun más esta sensación de que todavía la elección está bastante abierta y nos hace acordar un poco a la elección peruana. Quizás si están muchas candidaturas muy cercanas al porcentaje de votos, pareciera ser a veces un poco azaroso quienes pasen a la segunda vuelta”, expresó.

De hecho, en la víspera hubo otro sondeo —realizado por la encuestadora Activa entre el 25 y el 29 de octubre— en el cual Kast apareció con 22,2%; Boric con 17,4%; Provoste con 9,5%; Enríquez-Ominami con 4,8% y Artés con 1,6%.

Kast a la cabeza

Aunque el postulante del Partido Republicano lleva varias semanas en la cima de las intenciones de voto, la especialista matizó su subida constante.

“Las encuestas desde el 2017, antes del estallido social, han tenido problemas para generar datos confiables”, declaró Suárez-Cao. “Pero sí es cierto que al pincharse la candidatura de Sichel, de alguna forma es normal que parte de esos votos vayan hacia Kast”.

Sichel, exministro del impopular mandatario chileno Sebastián Piñera, estuvo meses como segundo en las encuestas, pero fue cayendo hasta el cuarto lugar. Analistas explicaron a La República que se debe que no ha podido desligarse del oficialismo ni convencer al electorado centrista.

El debate presidencial de este lunes, en la Universidad de Chile, se presenta como una oportunidad para él, particularmente por la ausencia de Kast.

“Sichel tiene que desmarcarse y tratar de convencer a este electorado de derecha, pero más liberal”, añadió Suárez-Cao. “Dejar el espacio de la derecha para que se consolide aun como líder opositor la figura de Kast. Eso es una preocupación para ciertos sectores más liberales y moderados de la derecha”.

Contrario a lo que sucedió en Perú, consideró que en Chile “es el centro el que puede sorprender” y por lo tanto Sichel y Provoste pueden ser una de las personas que acuda al hipotético balotaje del 19 de diciembre.

De esta manera, descartó la posibilidad que gane un ultraizquierdista como Artés, del movimiento Unión Patriótica. “Las encuestas más serias han mostrado que subió la identificación del centro (...). Si hay una sorpresa, viene de ahí”, opinó.

