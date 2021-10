EE. UU.: directora fanática de Iron Maden podrá mantener su cargo luego de que padres pidieran su retiro

La polémica empezó cuando un grupo de padres de la secundaria Eden High School en Canadá decidió crear una petición llamada “Eden High School principal, Sharon Burns, needs to be transferred immediately” en charge.org con el fin de retirar a la directora por ser fanática de la banda de heavy metal Iron Maiden .

Las acusaciones se basaban en las fotos que la profesora compartía en sus redes sociales. En estas publicaciones se podía ver a la educadora haciendo referencia a una de las canciones más famosas de la banda de heavy metal: “The number of the beast”. Esto fue ofensivo para los apoderados que se enlistaron en la petición.

Sharon Burns Iron Maiden

“Los padres estamos profundamente preocupados porque la directora asignada a la escuela mostró su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales, donde todos los estudiantes pueden verlas. Exigimos su traslado a otra escuela”, describía la petición que llegó a conseguir 553 firmas antes de borrarse definitivamente.

Por su parte, un grupo mostró su apoyo a la profesora públicamente, respetando sus gustos y aclarando que ella no demuestra “nada más que amor y bondad”. Ante lo ocurrido, l a junta escolar decidió que se mantendría a la directora de la secundaria y que no se tomaría en cuenta lo ocurrido para calificar su desempeño profesional.

Burns ha preferido no dar declaraciones sobre lo ocurrido y continuar con sus labores como directora de la escuela secundaria. Kin Sweeney, directora de comunicaciones de la Junta Escolar del Distrito de Niagara, opinó como representante de la junta escolar:

“Como se puede imaginar, la directora Burns, como todos nosotros, está bastante sorprendida de cómo su publicación de Instagram generó dos peticiones y se convirtió en un tema de interés en todo el mundo. Sabemos que la Sra. Burns es una educadora apasionada y dedicada que se siente más feliz cuando puede concentrarse y conectarse con sus estudiantes”, fueron las declaraciones de Sweeney para un medio.

Con respecto al alcance internacional de la noticia, la concejal de la ciudad, Karrie Porter, comentó: “Me sorprende que estallara de la forma en que lo hizo. Es divertido, tonto y frustrante al mismo tiempo “.