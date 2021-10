“Hombre lobo”: la historia del joven indio que aprendió a vivir con una extraña enfermedad

Un adolescente que vive en la India llama la atención en las calles de forma constante debido a que sufre de un extraño trastorno que llena completamente su rostro de vello. Su nombre es Lalit Patidar y tiene 13 años. Cuando era niño, le diagnosticaron hipertricosis congénita , se le conoce también como “la enfermedad del hombre lobo”.

Los médicos llaman de esa forma a la enfermedad porque el vello crece excesivamente en una zona determinada del cuerpo. Si bien, existen distintos tipos de trastornos raros en el mundo, este es uno de los que más ha impactado.

Lalit Patidar. Foto: Diario Hoy

El adolescente vive en una aldea en el estado de Madhya Pradesh junto a su familia, mismos que se sorprendieron al ver que, con solo dos años de edad, a Lalit le empezó a crecer mucho pelo en la cara. Por esta razón, sus padres decidieron ir con un médico para que les dijera qué sucedía con el pequeño, fue entonces cuando les dieron la noticia de la misteriosa afección.

Desde aquel entonces, su familia supo que esta enfermedad no tiene cura, por lo que le ofrecieron todo el apoyo y aliento posible para que saliera adelante, al margen de la discriminación de las personas que pudieran apartarlo por su aspecto físico.

“Cuando Lalit tenía dos años, lo llevé a un gran hospital en Baroda donde un equipo de médicos lo examinó. Después de examinarlo, me dijeron que no hay cura para eso, pero si encuentran me informarán”, contó a Mirror Bankatlal, Patidar, padre de Lalit.

Foto: Barcroft

La vida con hipertricosis congénita

A medida que Lalit crecía, su aspecto empezó a traer consecuencias tanto en la calle como en la escuela, pues las personas se apartaban de él o se burlaban frente a él. Esto hizo que el menor se sintiera muy triste y rechazado. “A veces, cuando estoy en una ciudad diferente, la gente viene y me mira fijamente. Algunos incluso me llaman mono” , dice el joven.

PUEDES VER : Le pide divorcio a su esposa porque ella no se baña todos los días y esta lo denuncia

No obstante, también hay mucha gente que, con el pasar de los años, se ha acostumbrado a ver el rostro del menor y lo aceptan tal y como es. Es por esto que Lalit se siente ahora más cómodo yendo a la escuela más seguido, porque ha podido hacer varias amistades.

Foto: Barcroft

“Los residentes locales y los familiares están acostumbrados desde hace mucho tiempo al ‘niño peludo’, pero los extraños y los niños a veces se asustan al verlo por primera vez”, aseguró el padre de Lalit a América Digital.

Si bien su inclusión en la sociedad está mejorando, aún hay dificultades que le complican su vida diaria. Patidar tiene problemas para respirar, pues su abundante pelo cubre su nariz y boca, por lo que debe cortarlo de manera frecuente para darle mayor libertad a sus fosas nasales .

PUEDES VER : Avión sin alas en India queda atascado en un puente peatonal

No existe tratamiento para el síndrome del “hombre lobo”

Varios doctores han determinado que no hay un tratamiento para este síndrome del “hombre lobo”, mencionan que lo único que Lalit puede hacer es afeitarse constantemente para evitar molestias. Otros recomiendan que se haga tratamientos de depilación láser para ir disminuyendo poco a poco el vello facial.

Foto: Barcroft

Algunos expertos señalan que la hipertricosis es un trastorno hereditario, motivo por el que nacen más incógnitas, pues ninguno de sus familiares lo padece.