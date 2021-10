Era feliz con su marido, se enamoró de una chica y su esposo lo aceptó

En Alemania, Saskia Michalski, de 28 años, y Marcin, de 34 años, eran un matrimonio convencional con cuatro años de casados. Pero un día la esposa, durante su clase de gimnasia, empezó a relacionarse con su maestra, una mujer de 29 años llamada Luli, lesbiana, de quien al poco tiempo se enamoró. A partir de allí fue cuando inició esta historia poliamorosa.

En el 2019, Saskia asistía a un gimnasio de Hamburgo, en donde pasaba varias horas del día mientras su esposo laboraba. Ella y Luli se hicieron cada vez más cercanas debido al tiempo que estaban juntas entrenando. Ese mismo año se dieron cuenta de la conexión romántica que existía entre ambas.

Un medio local informó que Saskia confesó que no tardó en ser franca con Marcin , quien es heterosexual, y que tuvo temor al expresarlo. Sin embargo, la sorpresa fue que su marido reaccionó de forma muy comprensible.

“Enfrenté una gran crisis de identidad cuando me enamoré de Luli. Siempre fui de esas personas que pensaba que solo podrías enamorarte de alguien nuevo si tus sentimientos por tu pareja iban mermando o desaparecían, pero no fue el caso”, dice Saskia, copropietaria de una compañía de medios junto con su esposo y Luli.

Y agrega que “amaba a Marcin tanto como al principio, y lo último que quería era perderlo”, jura y perjura. “Pero mis sentimientos por Lui estaban ahí de repente y no podía negarlos más”, admite.

Incluso Saskia y Marcin coinciden en que son una pareja felizmente casada, además, 100% monógama hasta que Luli llegó a sus vidas.

Por supuesto, no todo fue tan simple. Saskia narra que lloraba mucho cada noche antes de decidir confesar sus sentimientos por Luli a su marido. Finalmente, él le respondió que, si la hacía feliz estar con ella, él también estaría feliz de agregar un “tercer socio” a su situación.

Como pareja lesbiana, Saskia y Luli empezaron a salir más seguido para conocerse y hacer más fuerte el lazo. Poco después, los tres tomaron la decisión de formar una relación de tres. Luego de seis meses se mudaron juntos a un apartamento.

Tanto Marcin como Luli han confirmado a medios locales que ambos tienen una “conexión platónica” que los hizo muy buenos amigos y llevarse bien. Tienen dos habitaciones, una en la que Marcin duerme con su esposa y otra en la que Luli duerme con Saskia. Como se observa, ambos duermen con Saskia, por lo que ella tiene días en los que comparte con cada uno.

Las leyes en Alemania no aprueban que Luli lleve el apellido del matrimonio porque ella no está casada con ellos. Por eso ha decidido usarlo como “nombre artístico”. “Siempre decimos que somos una familia. Luli y Marcin son como mejores amigos o hermanos: su amor es queer-platónico y no tienen una relación sexual o romántica entre ellos”, confiesa Saskia.