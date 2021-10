Se negaron a atender parto, da a luz en casa y bebé muere

Horas de dolor y contracciones vivió una joven de 21 años que cursaba el quinto mes de embarazo, pero murió tras no ser atendida en el dispensario de Estación Juárez Celman, en Córdoba (Argentina), según denuncian sus familiares. La mujer se vio obligada a dar a luz a su bebé tras cinco meses de gestación en casa, debido a la falta de atención médica.

“Brenda empezó con contracciones, la llevamos al dispensario, pero la enfermera no la quiso atender. Nos dijo que teníamos que venir al Hospital Neonatal”, afirmó Claudio Sánchez, pareja de la muchacha, en El show del lagarto.

“No teníamos cómo venir. Volvimos a casa y seguía con contracciones. Llamamos a la ambulancia, pero no venía. Ella estaba con mucho dolor y yo no sabía qué hacer, no tenía en qué moverme”, añadió el padre del fallecido bebé.

Anabel Llanos, tía de la joven, comentó al mismo medio que, en vista de que la ambulancia no llegaba al domicilio de su sobrina, ella misma llamó a una médico para que pudiera atenderla en casa. Sin embargo, la profesional de salud le indicó que no podía asistir. Al ver que no tenían más opciones para salvarla, llamó a la Policía.

“Le dije que me deje verla, porque ella cerraba las piernas porque no quería que saliera el bebé. Se asomaba la bolsa. Después rompió bolsa y salió el bebé”, precisó Llanos, quien afirmó que el menor se encontraba con vida al momento de nacer. Sin embargo, la unidad móvil llegó al lugar cuando el pequeño ya había fallecido.

Por el momento, los familiares no han realizado la denuncia respectiva ante la justicia, ya que están en espera de la pronta recuperación de la joven madre.

Myrian Prunotto, intendenta de Estación Juárez Celman, precisó que apartaron del cargo a las personas que se encontraban en el dispensario en el momento del incidente hasta que se haga el sumario administrativo correspondiente y se investiguen los hechos.