Hombre busca las cenizas de su madre luego de perderlas al beber en un bar en Inglaterra

Paul Gale, un ciudadano de 39 años de Londres, al sur del Reino Unido, se encuentra desesperado y buscando una urna que contiene las cenizas de su madre, luego de perder el recipiente en un bar tras haber bebido alcohol y no recordar lo que pasó . Ha prometido que no descansará hasta encontrarlo.

Gale, un guardia de seguridad, narró que su madre falleció el 13 de octubre de 2020 a causa de la COVID-19, aunque ella ya tenía otros problemas de salud. Debido a esto, el cuerpo de la mujer fue cremado, pero el hombre no recogió la urna durante mucho tiempo.

En un último llamado, los encargados del crematorio advirtieron que, si no se recogían las cenizas de la mujer, estas serían desechadas.

Ante tal situación, Paul sacó los restos de la mujer el 22 de septiembre de 2021 en compañía de su novia. Tras cumplir el cometido, ambos fueron a un bar a tomar algunas copas. El guardia contó que se sentía muy triste por la perdida de su madre.

La urna con las cenizas de la madre de Paul Gayle dentro de un envoltorio. Foto: Facebook/Paul Gayle

Después de haber bebido, Gale se quedó dormido en el lugar, mientras su pareja se fue a dormir a casa. Fue el personal del establecimiento quien despertó al hombre. Este se levantó y se fue en estado de embriaguez a su hogar.

Al día siguiente, tan pronto como abrió los ojos, recordó las cenizas de su madre. Buscó mucho en la caja, pero no pudo encontrarla.

“Así que me fui, y hay imágenes de CCTV de mí saliendo con las bolsas, pero no volví a casa con ellas. (...) No sé si me las quitaron o me quedé dormido en la calle”, señaló Paul.

Tras el incidente, preguntó a las tiendas que se encuentran en el camino del bar a su casa; sin embargo, no ha encontrado mucha información.

El hombre, por ahora, ha compartido una foto del recipiente con las cenizas de su madre en las redes sociales pidiendo a la gente que, si alguien encuentra esa caja, se comunique con él inmediatamente. También ha pedido ayuda a la Policía, pero, como no se han encontrado pruebas penales, la investigación no ha comenzado.

“Me siento fatal, sé que se ve terrible y lo último que quería hacer era compartir una publicación en Facebook, pero no me importa cómo me vean, solo la quiero de vuelta. (...) Estoy preocupado y no descansaré hasta que la recupere, no puedo”, aseveró Paul Gale.