Argentina: bebé fallece debido a una golpiza que habría sido propiciada por su madre y su padrastro

Un bebé de 18 meses murió a causa de una fuerte golpiza recibida en su casa de Berazategui, en Buenos Aires (Argentina). La madre y el padrastro del menor han sido detenidos como sospechosos del asesinato, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Telam. El niño falleció el pasado viernes 24 de septiembre en el hospital El Cruce de Florencio Varela, luego de permanecer internado desde el domingo 19 a consecuencia de los golpes recibidos.

Los médicos informaron a las autoridades e hicieron la denuncia respectiva ante la justicia. La fiscal dispuso la detención de Yésica Aquino, madre de la víctima, quien había comentado con sus familiares que el bebé había fallecido al ahogarse con leche. Tras la detención de Aquino, la Policía inició la búsqueda de Roberto Fernández, padrastro del pequeño, quien fue detenido el sábado.

La fiscal Gabriela Mateos ordenó realizar la autopsia del pequeño para esclarecer las causas del deceso y el médico forense concluyó que “lo mataron a golpes”.

Según fuentes citadas por Telam, los vecinos de la pareja ya habían presentado una denuncia por malos tratos hace algunas semanas al detectar que el fallecido y sus cuatro hermanos (de entre 3 y 12 años) eran víctimas de abuso.

Además, una tía del niño afirmó que las denuncias empezaron hace más de un año. “Desde junio de 2020 que venimos denunciando. A mí me llaman que mis sobrinos están gritando y que había golpes, vengo acá y mi hermana se estaba yendo, dejando encerrado con candado a los chicos ”, comentó al canal Todo Noticias Argentina.

La mujer contó que en la escuela de los menores también denunciaron la situación de abuso. “La asistente social vino dos o tres veces, me comentó que no notó nada raro. Nosotras no teníamos credibilidad”, concluyó.

Ahora, tanto la madre como su pareja serán investigados por el delito de homicidio agravado por el vínculo.