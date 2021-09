“Apuñalarlos fue mi elección”: hombre encuentra muñeca y una extraña carta detrás de la pared

“Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos” , reza la carta que un hombre encontró junto a una muñeca detrás de las paredes de su nueva casa en Liverpool, Inglaterra. Según la publicación que compartió a través de sus redes sociales, el juguete habría confesado que mató a sus antiguos dueños.

Jonathan Lewis, el nuevo propietario de la vivienda, recibió las llaves de esta hace una semana, y al mudarse, encontró un extraño cable que salía de una de las paredes del inmueble. Intrigado, decidió romper el muro y fue allí donde encontró a una muñeca junto a una extraña carta.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa, ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, se puede leer en la hoja.

La muñeca fue encontrada sentada detrás de una pared de yeso. Foto: Liverpool Echo

La agente inmobiliaria de Lewis le comentó que la cocina se reconstruyó cinco años atrás, por lo que considera que la presencia de ambos objetos podría ser una broma de parte de los dueños anteriores.

“Acabo de comprar la casa y recibí las llaves el viernes. Sabía que había un vacío debajo de las escaleras que habían sido tapiadas con yeso”, comentó al diario Liverpool Echo.

Además, dice que la hoja de la nota parece reciente y no de 1961, como detalla el escrito.

Los amigos de Lewis le han pedido que considere vender el inmueble después de lo hallado; sin embargo, él se lo ha tomado con calma. “Algunos de mis amigos me han dicho que vuelva a poner mi casa en el mercado y me mude, pero creo que es solo una broma”, señaló.

