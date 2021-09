Las autoridades de Estados Unidos emprendieron una intensa búsqueda de una mujer de 22 años que desapareció misteriosamente durante un viaje por carretera con su novio , un caso que conmociona al país.

Gabrielle ‘Gabby’ Petito renunció a su trabajo y empacó su vida en una furgoneta para viajar a través del país con su novio Brian Laundrie, de 23 años. La travesía, que comenzó en julio, era documentada en una serie de publicaciones en Instagram que parecían idílicas y en las que ambos aparecían sonrientes.

Pero hace más de dos semanas, Laundrie regresó solo a su casa en North Port, Florida, en la furgoneta de Petito, y la familia de la joven presentó una denuncia por desaparición .

Las autoridades de EE. UU. se han enfrascado en la búsqueda de Gabby Petito. Foto: captura / Twitter

El último contacto familiar que tuvo la joven de 22 años fue con su madre, Nicole Schmidt, con la que pudo hablar por teléfono el 25 de agosto, cuando en teoría ya habían llegado a su destino, el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming.

El 27 y el 30 del mismo mes, la mujer recibió dos nuevos mensajes de texto que supuestamente eran de Gabby; sin embargo, ahora duda de que así sea. “ Creo que ese mensaje no era de mi hija . Ahora que sabemos que la camioneta estaba en Florida el día 1, es imposible que ese mensaje fuera de mi hija”, sostuvo Schmidt a Fox News.

Laundrie, quien no está detenido ni acusado bajo cargo alguno, se ha negado a cooperar con la policía, que lo ha calificado como ‘persona de interés’ en el caso; categoría que se reserva para aquellos que pudieron haber estado involucrados en el crimen.

“Compartimos la frustración con el mundo en este momento”, dijo el jueves el jefe de la Policía de North Port, Todd Garrison, a los periodistas.

Policía de Florida muestra la minivan donde Gabby Petito y Brian Laundrie viajaban. Foto: AFP

Antecedentes de violencia

En agosto, la Policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un agente de policía después de que se detuviera su furgoneta, se vio a Petito llorando y diciendo que tiene problemas de salud mental.

Petito dijo que había abofeteado a Laundrie después de una discusión, pero añadió que no quería hacer daño. “Discutimos esta mañana, algunas cuestiones personales”, sostuvo. “Antes no me dejaba entrar en el coche... me dijo que tenía que calmarme”, añadió.

Laundrie indicó a la Policía que Petito intentó quitarle las llaves de la furgoneta y que él la empujó antes de que ella le golpeara con su teléfono.

En agosto, la policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie. Foto: Fox 13

El policía decidió que no se presentarían cargos , pero ordenó a la pareja que pasara una noche separada para calmarse.

La madre y el padrastro de Petito “imploran a Brian que se presente y al menos diga si estamos buscando en la zona correcta”, señalaron las autoridades.

Con información de AFP